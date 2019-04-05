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Fikret Orman'dan Dorukhan Toköz, TFF başkanlığı adaylığı ve teknik direktör açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.04.2019 17:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Dorukhan Toköz'le ilgili transfer iddialarına yanıt verdi. TFF Başkanlığı aday olmayı düşünmediğini söyleyen Orman, "Beşiktaş'ın hocası konusunda netleşmiş bir isim yok. Seçimden sonra açıklayacağız" diye konuştu.

Fikret Orman'dan Dorukhan Toköz, TFF başkanlığı adaylığı ve teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bir dizi ziyaret ve tatil için geldiği Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki bir restoranda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dorukhan Toköz ile ilgili tekliflerin geldiğiyle yönünde haberler yapıldığını dile getiren Orman, "Dorukhan'la ilgili benim bildiğim bir şey yok. Geçen sene de Vida 25'e gitti 35'e gitti, 45'e gitti diye çok yazıldı. Şimdi Dorukhan başladı. Beşiktaş Kulübü'ne gelmiş herhangi bir resmi bir teklif veya talep yok" diye konuştu.

TFF BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI AÇIKLAMASI
Başkan Orman, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olup olmayacağını yönündeki bir soru üzerine, 1 Haziran'a kadar çok süre olduğunu ifade ederek, "Bu konuda ne böyle bir niyetim olduğunu açıkladım ne de başka bir şey. O zamana kadar çok süre var. O işlerin altından çok sular akar" diye cevap verdi.

HOCA KONUSUNDA NETLEŞMİŞ BİR İSİM YOK
Fikret Orman, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörünün kim olacağı sorusuna da "Şu an Beşiktaş'ın seçimi var. Seçimden sonra açıklayacağız. Şu anda netleşmiş bir isim yok" dedi.

Gelecek yıl için transfer çalışmalarının başladığını belirten Orman, bu isimlerin sezon bittikten sonra açıklanacağını dile getirdi.

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