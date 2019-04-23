Fikret Orman'dan şampiyonluk, Burak Yılmaz ve Lucescu açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Siyah beyazlı kulübün başkanı, şampiyonluk gündemini değerlendirdi, Burak Yılmaz'a övgü yağdırdı ve teknik direktör konusuna değindi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Fikret Orman, "Rakiplerimizin kaybetmesini bekleyeceğiz. Ankaragücü maçını kazanmak için hazırlanıyoruz. Sonra zorlu bir deplasmana gideceğiz. Bütün iş camia bütünlüğü. Seçim senesi olduğu için statta negatif şeyler de oldu, bu takımı da etkiledi. Beşiktaş'ın mutluluğu, Beşiktaş'ın galibiyetiyle olmalı. Bizler bunun için çalışıyoruz" dedi.

BURAK YILMAZ GOL ATSIN DA PİŞMAN OLALIM

Burak Yılmaz'ın performansıyla ilgili açıklama yapan Burak Yılmaz, "Şimdi de Burak Yılmaz için bizi eleştiriyorlar, 'Neden zamanında almadın?' diye. Futbol eleştiriye açık bir şey. Biz doğru bildiğimiz işleri yapmalıyız. Burak düzgün bir Beşiktaşlı. Her zaman bunu söyler, babası da ağabeyimiz, düzgün de bir aile. Burak çok iyi Beşiktaşlı, bunu her yerde, her zaman söylüyor. Zamanında gelmediği için pişmanız, inşallah o gol attıkça biz pişman olmaya devam ederiz" diye konuştu.