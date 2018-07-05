Fikret Orman'dan transfere dair önemli açıklamalar!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gazetecilerle yaptığı sohbette yapılacak takviyeler ve gideceği iddia edilen oyuncular konusunda önemli bilgiler verdi.
"NEGREDO KAMPA KATILABİLİR"
Dünya transfer piyasasıyla ilgili konuşan Fikret Orman, "Dünya Kupası'nın etkisiyle Dünya'da da Türkiye'de de transferde hareketli bir sezon olmadı. Oyuncularımızla ilgili talepler oluyor. Satmayız, olmaz değil. Mecburiyetimiz yok. Acelemiz yok. Şartlar olursa satarız." dedi.
Negredo konusunun yanlış anlaşıldığını savunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "İspanya'da bizim kontrolümüzde tedavisi oluyor. Tedavisi bitince kontratının gereğini yapacaktı. Kampa katılabilir. Beşiktaş'ta santrfor olmak zordur. Negredo uyum süreci yaşadı. Şansız bir sezon geçirdi. Taraftar seviyor. O da Beşiktaş'ı seviyor." diye konuştu.
Dövizdeki artışa vurgu yapan Orman, "Euro 3.5'ten 5.5'e geldi. Bu sıkışıklık yarattı. Negredo'yu maliyet azaltması için satmak istedik. Genelde takımlarda en yüksek maliyetlerle en çok santrforlar olur. O yüzden Negredo'dan başladık. 1 yıllık daha sözleşmesi var. Satabilirsek satarız satamazsak geri döner. İspanya'da tedavisi bitince takıma katılabilir." açıklamasını yaptı.
"GUTİ 2 YIL BİZİMLE"
Yeni yardımcı antrenör Guti'nin takıma katılacağını kaydeden Orman şöyle devam etti, "Şenol Hocayla dördüncü senedeyiz. Şenol Hoca ile ilişkilerimiz iyi. Bazen jenerasyon farklarından dolayı farklı bakış açıları olabilir. Ancak Beşiktaş'ın menfaatleri için çalışıyoruz. Hocamız da Guti ile konuştu. Hocamızın oluru olmadan Guti buraya Gelmez. Ortak aldığımız karar. Beşiktaş olarak yardımcı teknik adamı da yetiştirmek istiyoruz.. Böyle de bir misyonunuz var.
"BABEL VE VİDA'YI SATMAYA NİYETİMİZ YOK AMA..."
Dünya Kupası'ndaki performansıyla ismi transferde sıkça anılan Vida konusundaki "Vida nereye gidiyor? sorusuna ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Vida, çok sevdiğim değerli bir oyuncu. Rusya ile maça gidiyor (gülüyor). Cenk de, Marcelo da Ersan da satmak istediğim bir oyuncu değildi. Vida ve Babel'i satmayı düşünmüyoruz ancak Cenk ve Marcelo’da olduğu gibi iyi bir teklif gelir ve onlar da gitmek isterse, gidebilirler. Satmak istemememiz, satmayacağız anlamıma gelmez. Vida'yı şu anda özellikle satmak niyetimiz yok. Ama şartlar oluşursa bakarız." yanıtını verdi.
"FORVET ARKASI KESİN ALACAĞIZ"
Transfer yapacakları mevki konusunda forvet arkasını söyleyen Fikret Orman şu ifadeleri kullandı:
"Forvet arkası kesin alacağız. Negredo'yu satarsak terine santrfor bakarız. Yoksa Negredo ile devam ederiz. Aboubakar ilk yarı kötü dediler. İkinci yarı muhteşem. Talisca'ya "leylek" dediler. "Bundan oyuncu olur mu?" dediler. Vida; alırken, "Bu kadar maaş ödenir mi, vasat" dediler. Şimdi 3 kulüp kapıda. Alırken suçlu, satarken suçlu olduk. Bu işler devam edecek. İnandığımız oyuncuları alacağız.
"UMUT NAYIR İLGİLENDİĞİMİZ BİR OYUNCU"
Negredo çok karakterli ve kaliteli bir oyuncu. Beşiktaş'ın da benim de yönetim kurulunun da taraftarın da çok sevdiği bir oyuncu. İspanyol oyuncular genellikle intibak sorunu yaşıyor. Fenerbahçe'ye gol kralı geldi. Del Bosque, Aragones, Guiza geldi. Beşiktaş'ta bizim dönemimizde santrafor bölgesine çok önemli santraforlar geldi. Negredo'dun çalışmasından teknik heyet de biz de memnun kaldık. Negredo çok iyi bir oyuncu. Ufak bir sakatlığı vardı. Ondan dolayı kampa katılmadı. Şu anda gündemimizde Osmanlısporlu futbolcular yok. Umut Nayır'ın sözleşmesi feshedildi. İlgilendiğimiz bir futbolcu. Osmanlı cephesi ile de konuşmadan hamle yapmak istemiyoruz.
QUARESMA KONUSUNDA YORUM YOK
İsmi Çin kulüpleriyle anılan Quaresma konusunda açıklama yapmaktan sakınan Fikret Orman, "Quaresma çok sevdiğimiz bir oyuncumuz muhteşem de bir gol attı." demekle yetindi.
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