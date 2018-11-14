SPOR

Fikret Orman: Dünya Ligler Forumu'nun üyelik davetini kabul ettik

FUTBOL HABERLERİ  | 14.11.2018 23:14 | Son Güncelleme

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'in marka değerini yükseltmek için Dünya Ligler Forumu'nun üyelik davetini kabul etmeye karar verdiklerini açıkladı.

Fikret Orman: Dünya Ligler Forumu'nun üyelik davetini kabul ettik

Kulüpler Birliği Vakfı kasım ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Başkan Fikret Orman yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aylık Kulüpler Birliği toplantımızda Kulüpler Birliği olarak kulüp başkan ve temsilcileriyle 6222 nolu yasayı madde madde değerlendirdik. Yasayı incelediğimizde bazı maddelerde istemeden sporseverleri çok tehlikeli durumlara sokabilecek düzenlemeler içerdiğini gördük. Kulüpler Birliği olarak hukuk kurulumuzla bu maddelerin düzeltilmesi konusunda çalışmamızı yapıp ilgili bakanlıklara görüşlerimizi bildireceğiz. Kulüplerimiz için çok önemli olan bu yasanın tüm paydaşlar tarafından değerlendirilip daha önceki örneklerde yaşandığı gibi acele davranılmamasını ilgili mercilere öneriyoruz. Ayrıca kulüpler birliği olarak Türk futbolunun dünyada daha fazla temsil edilmesi Süper Lig'imizin marka değerini daha yüksek seviyelere taşınması için Dünya Ligler Forumu'nun üyelik davetini kabul etmeye karar verdik."

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Alex Song'tan Rubin Kazan günleri sözleri: Kendimi kesecektimAlex Song'tan Rubin Kazan günleri sözleri: Kendimi kesecektim
İsveç'te yılın futbolcusu Lindelöfİsveç'te yılın futbolcusu Lindelöf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kulüpler birliği vakfı fikret orman

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fikret Orman: Dünya Ligler Forumu'nun üyelik davetini kabul ettik

Fikret Orman: Dünya Ligler Forumu'nun üyelik davetini kabul ettik

Alex Song'tan Rubin Kazan günleri sözleri: Kendimi kesecektim

Alex Song'tan Rubin Kazan günleri sözleri: Kendimi kesecektim

İsveç'te yılın futbolcusu Lindelöf

İsveç'te yılın futbolcusu Lindelöf

Ünlü futbolcuya suikast! Kurşun yağdırdılar

Ünlü futbolcuya suikast! Kurşun yağdırdılar

Football Leaks'ten Arda Turan ve Ahmet Bulut'a şok suçlamalar!

Football Leaks'ten Arda Turan ve Ahmet Bulut'a şok suçlamalar!

Boca Juniors 2 - 2 River Plate

Boca Juniors 2 - 2 River Plate

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.