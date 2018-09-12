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Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulu listesi belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.09.2018 17:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş, 16 Eylül Pazar günü yapılacak seçime hazırlanırken, tek aday olarak seçime girecek olan mevcut başkan Fikret Orman'ın listesi de şekillendi.

Fikret Orman'ın listesinde, bir önceki yönetiminden tanıdık isimler de mevcut olurken, Ahmet Nur Çebi yeni yönetimde yer almadı.

Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulu listesi belli oldu

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın tek aday olarak girdiği seçimli genel kurul öncesi Orman'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın tek aday olarak girdiği seçimli genel kurul öncesi Orman'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.
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Fikret Orman'ın listesinde şu isimler yer alıyor:

Fikret Orman'ın listesinde şu isimler yer alıyor:
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Serdal Adalı

Serdal Adalı
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Umut Güner

Umut Güner
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Ahmet Ürkmezgil

Ahmet Ürkmezgil
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Deniz Atalay

Deniz Atalay
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Hüseyin Yücel

Hüseyin Yücel
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Ahmet Kavalcı

Ahmet Kavalcı
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Metin Albayrak

Metin Albayrak
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Cihat Kumuşoğlu

Cihat Kumuşoğlu
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu
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Hüseyin Mican

Hüseyin Mican
13 / 17

YEDEK ÜYELER

YEDEK ÜYELER
Hakan Özköse
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Erdal Karacan

Erdal Karacan
15 / 17

Gökçe Meriçten

Gökçe Meriçten
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Candaş Tolga Işık

Candaş Tolga Işık
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Melih Aydoğdu

Melih Aydoğdu
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş fikret orman seçim

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