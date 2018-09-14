SPOR

Fikret Orman: Kagawa'yı istedik ancak Almanya'dan ayrılmak istemedi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.09.2018 11:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japon medya devi Mainichi Sponichi Group firmasıyla imzalanan sponsorluk anlaşmasında Kagawa için konuştu. Fikret Orman, Kagawa'yı transfer etmek istediklerini ancak oyuncunun Almanya'dan ayrılmak istemediğini söyledi.

Fikret Orman: Kagawa'yı istedik ancak Almanya'dan ayrılmak istemedi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japon medya devi Mainichi Sponichi Group firmasıyla imzalanan sponsorluk anlaşmasında önemli bir itirafta bulundu.

Transfer döneminde Beşiktaş ile adı sık sık geçen Borussia Dortmund'un Japon oyuncusu Shinji Kagawa sorusunu yanıtlayan Orman, gelişmeleri doğruladı.

"KAGAWA'YI İSTEDİK"

Başkan Orman gelen Kagawa sorusu üzerine, "Kagawa çok istediğimiz bir oyuncuydu. Daha önce temaslarımız oldu kendisiyle. Ama Kagawa, Almanya'dan ayrılmak istemedi. Yine önümüzdeki dönemlerde Japon futbolcuları takımımıza kazandırmak isteriz" dedi.

PARTNERTelefonunuz suya düşerse mutlaka bunu yapın!Telefonunuz suya düşerse mutlaka bunu yapın!
Quaresma: Kadıköy deplasmanına kazanarak gitmek çok önemliQuaresma: Kadıköy deplasmanına kazanarak gitmek çok önemli
Winnie Heatrech: Atiba UEFA Avrupa Ligi kadrosunda olmadığı için hayal kırıklığı yaşadıWinnie Heatrech: Atiba UEFA Avrupa Ligi kadrosunda olmadığı için hayal kırıklığı yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş fikret orman shinji kagawa

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Emre Akbaba'nın performansında Balic'le yaptığı çalışmaların büyük katkısı oldu

Emre Akbaba'nın performansında Balic'le yaptığı çalışmaların büyük katkısı oldu

Türk kulüpleri döviz sözleşmelerini Türk Lirası'na çevirecek!

Türk kulüpleri döviz sözleşmelerini Türk Lirası'na çevirecek!

Alvaro Negredo Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti!

Alvaro Negredo Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fikret Orman: Kagawa'yı istedik ancak Almanya'dan ayrılmak istemedi

Fikret Orman: Kagawa'yı istedik ancak Almanya'dan ayrılmak istemedi

Quaresma: Kadıköy deplasmanına kazanarak gitmek çok önemli

Quaresma: Kadıköy deplasmanına kazanarak gitmek çok önemli

Winnie Heatrech: Atiba UEFA Avrupa Ligi kadrosunda olmadığı için hayal kırıklığı yaşadı

Winnie Heatrech: Atiba UEFA Avrupa Ligi kadrosunda olmadığı için hayal kırıklığı yaşadı

Alvaro Negredo Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti!

Alvaro Negredo Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti!

Loris Karius sosyal medyada hakkında çıkan haberleri yalandı

Loris Karius sosyal medyada hakkında çıkan haberleri yalandı

Ozan Tufan'ın menajerinden Fenerbahçe'ye: Ozan Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i istiyor

Ozan Tufan'ın menajerinden Fenerbahçe'ye: Ozan Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.