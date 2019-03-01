Fikret Orman, Ljajic, Kagawa ve Fabri hakkında açıklamalar yaptı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kayserispor başkanı Erol Bedir ile birlikte beIN SPORTS'ta açıklamalar yaptı. Orman Şenol Güneş, kiralık olarak Adem Ljajic ve yeni teknik direktörlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

1 Haziran'dan itibaren Milli Takım'ın başına geçecek olan Şenol Güneş'le ilgili konuşan Orman "Şenol hocamızın gitmesi olağanüstü gibi gözüküyor ancak bunlar olabilen şeyler. Sezon sonu itibarıyla kendisi milli takıma gidiyor. Bizim işimiz de Beşiktaş'ı başarılı kılmak. Yönetim olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde 3 aylık bir süreç var, çalışmalar başlayacak bizde de. Beşiktaş'ı kaldırabilecek, başarı sağlayacak bir hoca olmalı. Beşiktaş'ı şampiyon yapacak ve Avrupa kupalarında başarıya götürecek, vizyon sahibi bir hoca olmalı. Şu anda verdiğimiz bir karar yok." dedi.

Kiralık olarak Beşiktaş'ta bulunan Adem Ljajic'le ilgili de yöneltilen soruyu da yanıtlayan Orman, "Ljajic önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ta olacak gibi gözüküyor. Kontratında bazı maddeler var ve o maddeler tutarsa alınacak" ifadelerini kullandı.