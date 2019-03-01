Fikret Orman, Ljajic, Kagawa ve Fabri hakkında açıklamalar yaptı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kayserispor başkanı Erol Bedir ile birlikte beIN SPORTS'ta açıklamalar yaptı. Orman Şenol Güneş, kiralık olarak Adem Ljajic ve yeni teknik direktörlerine ilişkin açıklamalar yaptı.
1 Haziran'dan itibaren Milli Takım'ın başına geçecek olan Şenol Güneş'le ilgili konuşan Orman "Şenol hocamızın gitmesi olağanüstü gibi gözüküyor ancak bunlar olabilen şeyler. Sezon sonu itibarıyla kendisi milli takıma gidiyor. Bizim işimiz de Beşiktaş'ı başarılı kılmak. Yönetim olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde 3 aylık bir süreç var, çalışmalar başlayacak bizde de. Beşiktaş'ı kaldırabilecek, başarı sağlayacak bir hoca olmalı. Beşiktaş'ı şampiyon yapacak ve Avrupa kupalarında başarıya götürecek, vizyon sahibi bir hoca olmalı. Şu anda verdiğimiz bir karar yok." dedi.
Kiralık olarak Beşiktaş'ta bulunan Adem Ljajic'le ilgili de yöneltilen soruyu da yanıtlayan Orman, "Ljajic önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ta olacak gibi gözüküyor. Kontratında bazı maddeler var ve o maddeler tutarsa alınacak" ifadelerini kullandı.
Kagawa'nın gelecek sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıyla ilgili bir açıklama yapan Fikret Orman, "Kagawa 3-4 maçtır bizde, bir oynasın, ilerleyen süreç içinde bonservisi ile ilgili karar veririz. Kulüpler bütçe olarak daralacaklar. Bizim maliyet hesabını tekrar masaya yatırmamız lazım" şeklinde konuştu.
Fabri iddialarına da değinen Beşiktaş başkanı "Fabri ile şu anda bir görüşmemiz yok, öyle bir niyetimiz de olmadı" ifadelerini kullandı.
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