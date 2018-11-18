Fikret Orman: Şenol Güneş'in isminin milli takım için geçmesi normal

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Boluspor Kulübünü ziyaret ederek, başkan Necip Çarıkçı ile bir araya geldi. Boluspor'un 21 yaş altı takımı ile oynadığı antrenman maçını izleyen Orman, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile de sohbet etti.

Kulüpte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, Boluspor'un geçmişte güçlü bir takım olduğunu hatırlatırken, bugün de Süper Lig'e yakışır tesisleri bulunduğunu aktardı.

Şehir takımlarına yatırım yapılması ve taraftarların kulüplerini desteklemesi gerektiğini dile getiren Fikret Orman, "Özellikle şehir takımlarının, futbolu sevenlerin bu işin içerisinde olması lazım ki halkın ilgisi artsın. İstanbul'da maç yapıyoruz, bizim 2 bin 500 kişilik misafir takım yerimiz var, 20-30 kişi geliyor. Takımın arkasında camiası duracak. Bu iş böyle güzel." diye konuştu.

"Futbolun gelişebilmesi için, seyircinin işin içinde olması lazım. Bunu da sağlayabilmenin en önemli yolu finansman." diyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Türk sporunun yapılanmaya ihtiyacı var. Finansman açısından iyi kulüplerimiz var. O kulüplerimizin de arkasında seyirci yok. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor gibi şampiyonluk görmüş takımlara bakın, herkesin finansman sıkıntısı var. Demek ki bir yapılanmaya ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.