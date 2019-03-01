Fikret Orman: TFF başkanlığı gündemimde yok

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig 24. haftasında oynanacak olan Kayserispor maçı öncesi 38 Kent TV'nin konuğu oldu.
Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için aday olup olmayacağı konusuyla alakalı olarak, "Federasyon seçimine daha 100 gün var. Köprünün altından çok sular akar. Benim bütün enerjim Beşiktaş yönünde. TFF başkanlığı gündemimde yok." dedi.
"EĞER BUNU YAPMAZSAK DÜNYAYA REZİL OLACAĞIZ"
Rekabet içerisinde 'o kulüp bunu aldı' diye herkes birbirini takip etmek durumunda kalıyor. Taraftarların beklentisi var çünkü. Minimum 5 sene düşük bütçeli takımlar kuracağız. Bu işin gerçeği. Bunu yapmadığımız takdirde dünyaya rezil olacağımız bir vaziyete geleceğiz kısa sürede.
"ŞENOL HOCANIN MİLLİ TAKIMA GİTMESİ ÇOK DOĞAL"
Beşiktaş tarihinde 116 seneye baktığınız zaman Şenol hoca ile 4. senemiz. Ben 4 sene Şenol hoca ile çalışırken rakiplerimiz 6 hocayla çalışmış. Bizde istikrar sağlandı. 116 sene içinde Şenol hocadan uzun süre çalışan Gordo Milne var 6 sene çalışan. Başarılı bir süreçti. Futbolda ayrılıklar, kan değişiklikleri ihtiyaç olan şeyler. Bu sadece Beşiktaş için geçerli bir şey değil. Hocanın milli takımı istemesi normal. Biz zaten mali olarak daralacağımızı açıklıyoruz. İyi bir kontrat geldiyse profesyonelce verilmiş bir karar. Bizim de yeni bir yapılanma yolunda kan değişikliğine ihtiyacımız var.
"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BEŞİKTAŞ'IN UMUDU BİTMEZ"
Önümüzde alabileceğimiz 33 puan var. Bunları aldığımız takdirde 73 puan eder. İlk yarı çok puan kaybettik. Beşiktaş'a yakışmayacak abuk sabuk puanlar kaybettik. Vodafone Park'ta 2 kez yenildik. 6 gol Antalyaspor'a içerde kaybettik. Bunun ceremelerini çekiyoruz. Ancak Beşiktaş büyük bir camia, büyük bir kulüp. Krizleri yönetebilme becerisi olan bir camia. Beşiktaş'ın umudu bitmez. Bu hafta enteresan bir hafta olacak. İnşallah bize gülen bir hafta olacak.
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