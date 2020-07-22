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Fikret Yılmaz: Avrupa'dan teklif alması mutlu ediyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.07.2020 15:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın adı son dönemlerde Fransız ekibi Lille ile anılıyordu. Yıldız ismin babası Fikret Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Kartal'ın 35 yaşındaki kaptanının Fransız ekibi Lille'in transfer listesinde olduğu iddia edilmişti.

Fikret Yılmaz: Avrupa'dan teklif alması mutlu ediyor

Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, deneyimli golcünün yeni adresine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Fikret Yılmaz, "Babası peşinden koşan çocuktan futbolcu olmaz. Oğlumla ilgili en iyi kararı menajeri, kulübü ve kendisi verecektir. Oğlum kendiyle ilgili kararı verecek olgunlukta. Oğlumun Avrupa'dan transfer teklifleri alması beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Lille iddialarıyla ilgili şunu söyleyebilirim; ateş olmayan yerden duman çıkmaz." ifadelerini kullandı.

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