Fikret Yılmaz: Avrupa'dan teklif alması mutlu ediyor

Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, deneyimli golcünün yeni adresine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.
Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Fikret Yılmaz, "Babası peşinden koşan çocuktan futbolcu olmaz. Oğlumla ilgili en iyi kararı menajeri, kulübü ve kendisi verecektir. Oğlum kendiyle ilgili kararı verecek olgunlukta. Oğlumun Avrupa'dan transfer teklifleri alması beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Lille iddialarıyla ilgili şunu söyleyebilirim; ateş olmayan yerden duman çıkmaz." ifadelerini kullandı.
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