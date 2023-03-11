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Filedeki kadınlar derbisinde kazanan taraf Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe oldu!

11.03.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında karşılaştığı Galatasaray HDI Sigorta’yı 25-15, 25-13 ve 25-17’lik setlerle toplamda 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki 15. galibiyetine imza attı.

Filedeki kadınlar derbisinde kazanan taraf Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe oldu!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

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Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray HDI Sigorta oldu. Vargas ve Federovtseva ile toparlanan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-15 önde tamamladı. İkinci sete etkili başlayan sarı-lacivertliler 7-0 öne geçti. Set boyunca etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, 25-13'lük skorla 2-0 öne geçti.

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Oyunda dengeyi kuramayan rakibi karşısında 3. seti de 25-17'lik skorla kazanan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

VOLEYBOLSEVERLERDEN BÜYÜK İLGİ

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Fenerbahçe Opet ile Galatasaray HDI Sigorta arasında oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli voleybolseverler ilgi gösterdi.

Burhan Felek Salonu'nda oynanan müsabakada tribünlerin tamamına yakınının dolduğu gözlendi.

Karşılaşmayı, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ile yöneticiler İlker Dinçay ve Simla Türker Bayazıt yerinde takip etti.


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