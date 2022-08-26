YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Filenin Efeleri, 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda

Filenin Efeleri, 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda

26.08.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası E Grubu'ndaki ilk maçında yarın Çin ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Filenin Efeleri, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında yarın Çin ile karşı karşıya gelecek.

Slovenya'nın Ljubljana kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ: 12.00'de başlayacak.

Milli takım, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda E Grubu'nda Çin'in yanı sıra İtalya ve Kanada ile karşılaşacak.

Türkiye, gruptaki ikinci maçını 29 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.15'te İtalya, son maçını ise 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.

- Statü

Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül'de yapılacak.

Organizasyonda çeyrek final maçları da yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi
İzmir'de denize giren genç kız boğulduİzmir'de denize giren genç kız boğuldu
Baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden askerin cenazesi toprağa verildiBaraj gölüne düşerek hayatını kaybeden askerin cenazesi toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Voleybol a milli erkek voleybol takımı dünya şampiyonası filenin efeleri

Ankara Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:33
Sabah
06:03
Öğle
12:56
İkindi
16:39
Akşam
19:38
Yatsı
21:02
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.