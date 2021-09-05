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Filenin Efeleri 3'te 3 yaptı

05.09.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Filenin Efeleri 3'te 3 yaptı

Rusya, İspanya şimdi de Kuzey Makedonya. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Milliler Kuzey Makedonya karşısında ilk seti 25-22, ikinci seti 25-12 önde tamamladı. Filenin Efeleri son seti de 25-15 alarak maçı 3-0 kazandı.

A Milli Takım böylece son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milli takımın grupta iki maçı daha var. Ay yıldızlılar Hollanda ile yarın, Finlandiya ile Çarşamba günü karşılaşacak.

Milli takımda Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı. Milliler grupta daha önce Rusya ve İspanya'yı 3-1'lik skorlarla geçmişti.

MAÇ DETAYLARI

Salon: Hakametsa Arena

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Roy Bensimon (İsrail)

Kuzey Makedonya: Gjorgi Gjorgiev, Milev, Madjunkov, Nikola Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov (Angelovski, Kostikj, Savovski)

Türkiye: Mert Matic, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Baturalp Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Bedirhan Bülbül, Oğuzhan Karasu, Efe Bayram, Yiğit Gülmezoğlu, Oğulcan Yatgın)

Setler: 22-25, 12-25, 15-25

Süre: 73 dakika (27, 22, 24)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Voleybol Şampiyonası
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