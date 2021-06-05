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Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi’nde üst üste 3. kez Dörtlü Final’de

05.06.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz’in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi 2. etap karşılaşmalarında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu’ndaki beşinci maçında Portekiz’i 3-0 yendi. Milliler bitime bir maç kala grup lideri olarak dörtlü finale kalmayı garantiledi.

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi’nde üst üste 3. kez Dörtlü Final’de

Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi 2'nci etap karşılaşmalarında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki beşinci maçında Portekiz'i 3-0 mağlup etti. Avrupa Altın Ligi'nde bitime 1 maç kala grup lideri olarak dörtlü finale kalmayı garantileyen millilerde, Portekiz karşısında 10 isim skora katkı sağlarken; en skorer isimler 17'şer sayıyla Burak Güngör ve Adis Lagumdzija oldu. Son şampiyon unvanıyla mücadelesini sürdüren Filenin Efeleri, çıktığı 5 maçın 5'ini de kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Milliler, gruptaki altıncı ve son maçında yarın TSİ 17.00'de Çekya ile karşılaşacak. Filenin Efeleri, 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarında ev sahibi Belçika'nın yanı sıra Estonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

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