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Filenin Sultanı Ebrar Karakurt'tan yeni imaj!

10.08.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği performansla sık sık gündeme geliyordu. Genç voleybolcu imajını değiştirdi.

Filenin Sultanı Ebrar Karakurt'tan yeni imaj!

Filenin Sultanları'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt yarım pembe olan saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajını "Kimmiş bu yakışıklı? -Aaa benmişim." sözleriyle Instagram sayfasından paylaştı.

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EBRAR KARAKURT HAKKINDA

Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000'de dünyaya geldi. Türk voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96 metredir. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı.

VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan 2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

2019 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Türk Hava Yolları oyuncusudur.

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Instagram Ebrar Karakurt
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