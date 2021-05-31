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Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı

31.05.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçını da kazandı.

Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Kanada'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyondaki dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, ligde daha önce sırasıyla Sırbistan'ı 3-2, İtalya'yı 3-0 ve Polonya'yı 3-1 mağlup etmişti.

Türkiye, turnuvadaki beşinci maçında salı günü TSİ 11.00'de Almanya ile karşılaşacak.

Salon: Rimini

Hakemler: Nasr Shaaban (Mısır), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Kanada: Van Ryk, Cross, Joseph, Howe, Maglio, King (Bujan, Mitrovic, Gray)

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Kübra Çalışkan, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Hande Baladın, Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Ebrar Karakurt, Yasemin Güveli, Aslı Kalaç)

Setler: 23-25, 25-19, 25-22, 23-25, 12-15

Süre: 150 dakika

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