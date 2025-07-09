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Filenin Sultanları Hollandayı devirdi! Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi ülke Hollanda'yı 3-0 yendi.

Filenin Sultanları Hollandayı devirdi! Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın Apeldoorn şehrinin ev sahipliği yaptığı 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftasına galibiyetle başladı.Milliler üçüncü haftadaki ilk maçında ev sahibi Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.

Filenin Sultanları, üçüncü haftadaki ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü saat 21.30'da Çekya ile karşılaşacak.

PROGRAM BELLİ OLDU

Filenin Sultanları Hollandayı devirdi! Polonya da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi... 1

Filenin Sultanları'nın kalan maçlarının programı şu şekilde:

11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz

21.00 Sırbistan-TürkiyeBu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Türkiye
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