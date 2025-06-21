Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde rakip tanımıyor!

Filenin Sultanları, Milletler Ligi İstanbul etabının üçüncü maçında Güney Kore’yi 3-0'lık skorla geçti.
Filenin Sultanları, Güney Kore karşısında aldığı galibiyetin ardından turnuvada 7’de 7 yaptı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Nicolas Casado, Wael Kandil
Güney Kore: Jua, Sebeen, Jiyun M., Yunju, Juah, Sarang, Sujin (L), Daeun, Dahyeon, Dahye
Başantrenör: Fernando Morales
Türkiye: Melissa Vargas, Saliha Şahin, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Yaprak Erkek, Simge Aköz (L), Cansu Özbay, Ebrar Karakurt
Başantrenör: Daniele Santarelli
Setler: 25-11, 25-13, 25-17
Süre: 1 saat 10 dakika
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