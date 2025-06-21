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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde rakip tanımıyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin İstanbul etabındaki üçüncü maçında Güney Kore’yi 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde rakip tanımıyor!
Emre Şen

Filenin Sultanları, Milletler Ligi İstanbul etabının üçüncü maçında Güney Kore’yi 3-0'lık skorla geçti.

RAKİP TANIMIYORUZ!

Filenin Sultanları, Güney Kore karşısında aldığı galibiyetin ardından turnuvada 7’de 7 yaptı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Nicolas Casado, Wael Kandil

Güney Kore: Jua, Sebeen, Jiyun M., Yunju, Juah, Sarang, Sujin (L), Daeun, Dahyeon, Dahye

Başantrenör: Fernando Morales

Türkiye: Melissa Vargas, Saliha Şahin, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Yaprak Erkek, Simge Aköz (L), Cansu Özbay, Ebrar Karakurt

Başantrenör: Daniele Santarelli

Setler: 25-11, 25-13, 25-17

Süre: 1 saat 10 dakika

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Filenin Sultanları
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