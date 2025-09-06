Filenin Sultanları'nın 2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki rakibi İtalya oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla tüm Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor.

Yarı finalde güçlü rakibi Japonya'yı deviren Filenin Sultanları, bu önemli mücadeleden galip ayrılmasının ardından finalde şampiyonluk için mücadele verecek.

RAKİP BELLİ OLDU

Rakibimizin belli olacağı bir diğer yarı final mücadelesinde İtalya, Brezilya’yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımımız, finalde İtalya ile karşılaşacak.

FİNAL PAZAR GÜNÜ

Final maçı, 7 Eylül Pazar günü TSİ 15:30’da oynanacak.