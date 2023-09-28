MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Filenin Sultanları'nın efsane ismi Bahar Mert'in son hali olay oldu! Görenler şaştı kaldı

Filenin Sultanları'nın efsane ismi Bahar Mert'in son hali olay oldu! Görenler şaştı kaldı

28.09.2023 14:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filenin Sultanları'nın efsane isimleri arasında yer alan Bahar Mert unutulmaz voleybolculardan biri. Başarılı kariyeriyle hafızalara kazınan Bahar Mert Ankara’da oynanan 2003 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı kazanan efsane takımda da oynuyordu. Ünlü voleybolcunun son halini görenler çok şaşırdı.

Filenin Sultanları'nın unutulmaz isimlerinden biri olan Bahar Mert adeta yıllara meydan okuyor. Son hali gündem olan başarılı voleybolcu Bahar Mert güzelliği ile beğeni topladı.

filenin sultanlarının efsane ismi bahar mertin son halini gören şaştı kaldı

Türk voleybolunun efsane pasörlerinden olan Mert şimdilerde 47 yaşında. Voleybola 10 yaşında Bulgaristan'da başlayan başarılı voleybolcu 1989 yılında ailesiyle beraber Türkiye'ye geldi.

Ekran görüntüsü 2023-09-27 145231

Türkiye’de Eczacıbaşı'nın alt yapısında beş yıl boyunca oynadı. 1994 yılında Ankara Vakıfbank kulübüne transfer oldu. Bu takımla 1998 ve 1999 yıllarında iki yıl üst üste Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda final oynadı.

Ekran görüntüsü 2023-09-27 145013

1999 yılındaki finallerde “en iyi pasör” seçildi. Ankara Vakıfbank'ta altı yıl görev yaptıktan sonra 2000 yılında kulübün kapatılması üzerine Alman takımı Volley Cats Berlin takımına geçti. Daha sonra üç sezon Eczacıbaşı takımında oynadı.

Ekran görüntüsü 2023-09-28 140740

Türk Kadın Voleybolunun dönüm noktası sayılan Ankara’da oynanan 2003 Avrupa Voleybol Şampiyonasında efsane kadroda mücadele etti.

Ekran görüntüsü 2023-09-28 140807

2007 yılında Türkiye dönerek Türk Telekom takımıyla anlaştı. Bu takımda iki sezon oynadı ve 2009 yılında oğluyla daha fazla ilgilenmek için voleybolu bıraktı.

Ekran görüntüsü 2023-09-28 140815

Voleybolcu, 2007 yılına kadar Türk millî takımında 312 kez yer aldı.

Ekran görüntüsü 2023-09-28 141026

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden detay! Doğum gününde intihar etti iddiası! Çantasından...Kahreden detay! Doğum gününde intihar etti iddiası! Çantasından...
Sarmaş dolaş halleri gündem olmuştu! Aşk mı yaşıyorlar?Sarmaş dolaş halleri gündem olmuştu! Aşk mı yaşıyorlar?
Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu bakın kim çıktı! Meğer o dizide...Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu bakın kim çıktı! Meğer o dizide...
Anahtar Kelimeler:
Filenin Sultanları bahar mert yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.