Filenin Sultanları'nın efsane ismi Bahar Mert'in son hali olay oldu! Görenler şaştı kaldı

Filenin Sultanları'nın unutulmaz isimlerinden biri olan Bahar Mert adeta yıllara meydan okuyor. Son hali gündem olan başarılı voleybolcu Bahar Mert güzelliği ile beğeni topladı.

Türk voleybolunun efsane pasörlerinden olan Mert şimdilerde 47 yaşında. Voleybola 10 yaşında Bulgaristan'da başlayan başarılı voleybolcu 1989 yılında ailesiyle beraber Türkiye'ye geldi.

Türkiye’de Eczacıbaşı'nın alt yapısında beş yıl boyunca oynadı. 1994 yılında Ankara Vakıfbank kulübüne transfer oldu. Bu takımla 1998 ve 1999 yıllarında iki yıl üst üste Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda final oynadı.

1999 yılındaki finallerde “en iyi pasör” seçildi. Ankara Vakıfbank'ta altı yıl görev yaptıktan sonra 2000 yılında kulübün kapatılması üzerine Alman takımı Volley Cats Berlin takımına geçti. Daha sonra üç sezon Eczacıbaşı takımında oynadı.

Türk Kadın Voleybolunun dönüm noktası sayılan Ankara’da oynanan 2003 Avrupa Voleybol Şampiyonasında efsane kadroda mücadele etti.

2007 yılında Türkiye dönerek Türk Telekom takımıyla anlaştı. Bu takımda iki sezon oynadı ve 2009 yılında oğluyla daha fazla ilgilenmek için voleybolu bıraktı.

Voleybolcu, 2007 yılına kadar Türk millî takımında 312 kez yer aldı.



