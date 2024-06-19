Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları'ndaki rakipleri belli oldu!

Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleşen kura çekiminin ardından C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Paris 2024'teki kadınlar voleybol turnuvasında gruplar şu şekilde:

A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan

B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya

C Grubu: Türkiye, İtalya, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti







