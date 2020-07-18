Filenin Sultanları'nın Tokyo programı belli oldu

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımının maç programı beli oldu.
Filenin Sultanları, B Grubu’nda son olimpiyat şampiyonu Çin’in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Ev sahibi Japonya’nın bulunduğu A Grubu’nda ise; Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor.
Filenin Sultanları'nın Tokyo Olimpiyatları’ndaki maç programı şu şekilde:
TSİ 10.25 Çin - Türkiye
TSİ 10.25 İtalya - Türkiye
TSİ 15.45 A.B.D. - Türkiye
TSİ 08.20 Arjantin - Türkiye
TSİ 08.20 Rusya - Türkiye
(İHA)
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