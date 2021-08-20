Filenin Sultanları şov yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna ile karşılaştı. Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili bir oyun oynayan Filenin Sultanları, mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrılarak 2'de 2 yaptı.
Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan "Filenin Sultanları", ilk maçında Romanya'yı 3-1 yenmişti.
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:
17.30 Hollanda-Türkiye
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