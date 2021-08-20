Filenin Sultanları şov yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna ile karşılaştı. Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili bir oyun oynayan Filenin Sultanları, mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrılarak 2'de 2 yaptı.

SET: Türkiye 25-14 Ukrayna SET: Türkiye 25-19 Ukrayna SET: Türkiye 26-24 Ukrayna

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan "Filenin Sultanları", ilk maçında Romanya'yı 3-1 yenmişti.

MAÇ TAKVİMİ

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye

