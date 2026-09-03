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Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor! Almanya'yı yenerek yarı finale yükseldiler

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibini 3-1'lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor! Almanya'yı yenerek yarı finale yükseldiler
Emre Şen

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk mücadelesi veren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek final turunda Almanya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, zorlu mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak dev organizasyonda son 4 takım arasına kalmayı başardı.

ALMANYA ENGELİNİ 3-1'LE GEÇTİK

Nefes kesen çeyrek final karşılaşmasında oyunun kontrolünü elinde tutan ay-yıldızlılarımız, Almanya karşısında sergilediği etkili performansla sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte milli takımımız, CEV 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda adını yarı finale yazdırma başarısı gösterdi.

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Filenin Sultanları
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