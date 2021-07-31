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Filenin Sultanları tarihte ilk kez gruptan çıktı

31.07.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı B Grubu 4. maçında Arjantin'ini 3-0 yenerek tarihte ilk kez gruplardan çıkmayı garantiledi.

Filenin Sultanları tarihte ilk kez gruptan çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de 4. grup maçına Arjantin karşısında çıktı. Millilerin gruptan çıkmak için karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması gerekiyordu. Filenin Sultanları, Arjantin karşısında set vermeden galibiyete uzandı.

İlk seti Filenin Sultanları 23-25 kazanırken, ikinci seti de 20-25 üstün kapatan taraf oldu. Milliler son seti ise 25-18 kazandı.

Milli takım bu galibiyetin ardından puanını 7 yaptı.

Tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez gruplardan çıkma başarısı gösterdi.

Filenin Sultanları, B Grubu son maçında 2 Ağustos Pazartesi 08.20'de Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak. (AA)

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