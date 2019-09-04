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Filenin Sultanları yarı finalde!

VOLEYBOL HABERLERİ  | 04.09.2019 21:05 | Son Güncelleme

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları yarı finalde!

Filenin Sultanları, Turnuvada çeyrek finale gelinceye kadar rakiplerine set vermeyen Hollanda'yı 25-20, 25-22 ve 25-20'lik 3 setle yendi. Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Polonya-Almanya maçının galibi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası

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