SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Filip Novak: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

Filip Novak: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.08.2020 15:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Filip Novak, sarı-lacivertli formayla elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Filip Novak: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

Topuk Yaylası Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de yeni transferlerden Filip Novak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisi için uzun bir sezon olduğunu ifade eden Novak, “Hem Avrupa Ligi’nde hem kupada hem de ligde mücadele ettik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle bir kulüpte oynamak her zaman hayalimdi” dedi.

“ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM”

Trabzonspor’dan ayrılış sürecine değinen Filip Novak, “Trabzon’da olduğum zaman sadece Trabzonspor’a odaklandım. Kontratımın son 6 ayında diğer opsiyonları düşünmeye başladım. Fenerbahçe’den teklif geldiğinde bunu duymak çok hoş oldu. Elimden gelenin en iyisini yapacağım başarılı olmak için” diye konuştu.

“SOL BEK OYNAMAYI SEVİYORUM”

Futbola başladığında forvet oynadığını belirten Filip, “20 yaşıma kadar forvet olarak oynadım. Kulüp değiştirdiğimde kimse sol bek oynamak için hazır değildi. Beni burada denediler ve ben de başarılı oldum. Pozisyonumu asla değiştirmek istemem, bu pozisyonda oynamayı seviyorum” şeklinde konuştu.

“EN İYİ OLAN FORMAYI ALIR”

Caner Erkin ile arasında oluşacak forma rekabeti ile alakalı da Novak, şu cümlelere yer verdi:
“2 tane iyi oyuncu olması bence çok iyi. Bu sene lige 3 takım daha geldi ve sezon uzun olacak. Bir sürü iyi futbolcuya ihtiyacımız var. En iyi olan formayı alacaktır. Ben 11 oyuncusu olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım ama en önemlisi takımın başarısı. Şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşmayı sevmiyorum. Her oyuncu elinden gelenin en iyisini yapmalı. Ben her zaman ligin en zirvesinde oynamak istiyorum. Takım içindeki arkadaşlarımı görüyorum ve gerçekten herkes çok aç bu takıma kupalar getirebilmek için.”

“FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ İÇİN BURDAYIM”

Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe karşısına çıktığı maçlar ile ilgili görüşlerini aktaran Novak, “Fenerbahçe’ye karşı oynadığımız zaman o maçlar çok farklıydı. Bütün şehir o maçı bekliyordu. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum ama çok fazla Fenerbahçe’ye karşı maç kazandık. Ben Fenerbahçe’nin geleceğini düşünmek istiyorum ve bunun için buradayım” ifadelerini kullandı.
Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında Alman ekibinin başarılı futbolcusu David Alaba’nın performansına yönelik gelen bir soruyu 30 yaşındaki oyuncu, “Tarihin en iyileri mi bilmiyorum ama final maçlarını izledim. Çok modern futbolcular ve onları izlemeyi seviyorum. Onlardan bir şeyler öğrenebiliyorum. Ben hala öğrenip başarılı olmak istiyorum” diye cevaplandırdı.

“SOSA'YA DAHA ÖNCE SORULAR SORDUM”

Trabzonspor’dan takım arkadaşı olan Jose Sosa’nın da Fenerbahçe’ye katılmasına yönelik sarı-lacivertli futbolcu, “Ben Sosa’dan önce geldim buraya. Onun geleceği hakkında sorular sormuştum daha önce ama o da geldi. Kendisini yakın arkadaşı olarak çok seviyorum. Ben ona, o bana yardım edecek. Hepimiz, hep beraber tüm takım arkadaşlarımıza yardım edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Novak, neden 37 numaralı formayı tercih ettiğinin sorulması üzerine ise şu cevabı verdi:
"Özel bir sebebi yok 37 numaranın. Oynadığım kulüplerde 7 numarayı seçmeyi seviyorum Skrtel benim arkadaşım, onun da etkisi olmuştur numarayı seçmekte ama özel bir sebebi yok.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
Fenerbahçe'de bir koronavirüs şoku daha!Fenerbahçe'de bir koronavirüs şoku daha!
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Galatasaray, Barcelonalı yıldızı listesine aldı!
Galatasaray, Barcelonalı yıldızı listesine aldı!
James Rodriguez adım adım Galatasaray'a...
James Rodriguez adım adım Galatasaray'a...
Fenerbahçe'nin yeni transferini İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni transferini İstanbul'da!
Koronavirüs nedeniyle maçı hükmen 3-0 kaybettiler!
Koronavirüs nedeniyle maçı hükmen 3-0 kaybettiler!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marcel Tisserand, Fenerbahçe'ye çok yakın
F.Bahçe'de ikinci stoper harekatı!
Filip Novak: Elimden gelenin en iyisini yapacağım
“Elimden gelenin en iyisini yapacağım”
Fenerbahçe Maximilliano Romero'ya teklif yaptı
Fenerbahçe'den forvete bir transfer daha
Mauricio Lemos Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe'nin yeni transferini İstanbul'da!
Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı'nda koronavirüs şoku
Fenerbahçe'de bir koronavirüs şoku daha!
Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Olympiakos yolunda
Garry Rodrigues resmen ayrılıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.