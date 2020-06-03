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Filip Novak Fenerbahçe ile anlaştı iddiası

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.06.2020 08:37 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un 1.3 milyon Euro'luk sözleşme teklifini kabul etmeyen ve Galatasaray ile görüşen Filip Novak'ın, Fenerbahçe'ye 1.8 milyon Euro'ya 'Evet' dediği iddia edildi. Başarılı oyuncu 500 bin Euro da imza parası alacak.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, transfer dönemine çok hızlı bir giriş yaptı. Trabzonspor’un sözleşme teklifini kabul etmeyen Filip Novak’ı sarı-lacivertli formayı giymeye ikna etti. Trabzonspor, sözleşmesini uzatmak için Filip Novak’a 1 milyon 300 bin Euro önerdi.

Bu teklifi kabul etmeyen 29 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile bir görüşme yaptı. Cim–Bom’un yıllık teklifi ise 1.5 milyon euro oldu. Devreye giren Fenerbahçe yıllık ücret olarak başarılı oyuncuya 1 milyon 800 bin euro ve 500 bin Euro imza parası önerdi. Filip Novak ise bu cazip teklife prensipte 'Evet' dedi.

CANER ERKİN DE İMZAYA YAKIN

Emre Belözoğlu, sol bek için başka bir isimle de anlaşma noktasına geldi. Bu isim de Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda sıkıntılar yaşayan Caner Erkin… Tecrübeli oyuncunun transferinin de sezon sonunda açıklanması bekleniyor.

KORSAN MENAJERLER

Novak’ın Menajeri Mithat Halis, “Trabzon evrakları göndermediği için oyuncu piyasaya düştü. Korsan menajerler şu anda devrede” dedi.

(AKŞAM)


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