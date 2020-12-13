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Filip Novak: Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.12.2020 13:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, dün alınan Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası kameralara yansıyan gülümsemesiyle alakalı, "Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum. Kesinlikle kötü niyetle veya içinde bulunulan durumdan mutlu olduğumdan dolayı ortaya çıkmadı o görüntü" diye konuştu.

Filip Novak: Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum

Fenerbahçe'nin dün aldığı Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından kameralara sarı-lacivertli futbolcu Filip Novak'ın gülümsemesi yansımış ve buna Fenerbahçeli taraftarlar tepki göstermişti.

ÖZET |Fenerbahçe 0-3 Yeni MalatyasporÖZET |Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor

Konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Novak, dün akşam kaybettikleri bir maçtan sonra olmaması gereken bir şey yaşandığını ifade ederek, "Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum. Kesinlikle kötü niyetle veya içinde bulunulan durumdan mutlu olduğumdan dolayı ortaya çıkmadı o görüntü. Hayatım boyunca pozitif bir insan oldum ve sahada uzun yıllardır görmediğim bir arkadaşımı gördüm. Onu görünce insani bir refleks verdim ve yüzüme yansıdı. Ben de sizler gibi çok üzgünüm. Bizim için son derece üzücü bir geceydi. Umarım en kısa zamanda daha güzel günler gelecek. Birlikte başaracağız" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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