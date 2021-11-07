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Filip Novak: Kolay goller yiyoruz!

07.11.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Çek savunmacısı Filip Novak, Kayserispor maçı sonrası konuştu.

Filip Novak: Kolay goller yiyoruz!
Filip Novak

Filip Novak

ÇEK Çekya
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Çek oyuncusu Filip Novak, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Novak'ın sözleri:

"Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Evimizde kaybettik. Futbol böyle bir oyun. Savaşmaya devam etmeliyiz. Umarım geri döneriz.

Duran toplar üzerine çok çalışıyoruz. Belki de üzerine çok düşünüyoruz, bundan dolayı oluyor. Eksiklerimize çalışıyoruz ama kolay goller yiyoruz. Bizim atmamız gerekirken, biz bu golleri yiyoruz. Rakibe yardımcı oluyoruz. Umarım geri döneriz."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kayserispor Filip Novak
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