Filip Novak: Kolay goller yiyoruz!

Fenerbahçe'nin Çek oyuncusu Filip Novak, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Novak'ın sözleri:

"Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Evimizde kaybettik. Futbol böyle bir oyun. Savaşmaya devam etmeliyiz. Umarım geri döneriz.

Duran toplar üzerine çok çalışıyoruz. Belki de üzerine çok düşünüyoruz, bundan dolayı oluyor. Eksiklerimize çalışıyoruz ama kolay goller yiyoruz. Bizim atmamız gerekirken, biz bu golleri yiyoruz. Rakibe yardımcı oluyoruz. Umarım geri döneriz."

