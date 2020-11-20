Filip Novak: "Sabırla şans bekliyorum"

Bordo-mavili ekipte sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken, ligin en golcü beklerinden bir tanesi olan Çek futbolcu, soluğu sarı-lacivertli ekipte aldı. Trabzonspor’un bir numaralı sol beki olmasına ve ligde bu mevkideki en parlak performansa imza atmasına karşın Novak yeni takımında yedek kalmaktan kurtulamadı. İşte Novak'ın açıklamaları...
Maalesef takıma geldikten sonra sakatlandım ve tedavilerim sırasında da lig başladı. Benim takıma girmem için zaman kalmadı. Şansımı bekliyorum, kısa sürede şans geleceğine inanıyorum.
Kulübede oturmak benim için normal değil ancak bu konuda bir şey yapamam, gerçeği kabul etmem gerekiyor. Ben oynamadığı için sorun yaratacak bir oyuncu değilim. Zihnimi açık tutmam, pozitif olmam gerekiyor. Şans geldiğinde de kullanacağım, başka ne yapabilirim ki?
Fenerbahçe'de, Trabzonspor'a kıyasla daha büyük rekabet olduğu doğru. Her pozisyonda neredeyse 3 oyuncu birden var. Türkiye'de büyük bir kulübe geldim, bunun farkındayım.
Fenerbahçe'nin geçmişi, hedefleri, her şeyiyle büyük olduğu belli. Her gün gazetelerde sayfalar ayrılıyor, televizyonlarda saatlerce Fenerbahçe konuşuluyor. Türkiye'nin en büyük kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray, milyonlarca taraftarları var ve ilgi çok büyük.
Kulüp başarıya aç, son yıllar planlandığı gibi gitmedi. Yönetim elinden geleni yapıyor. Yaz aylarında 17 yeni transfer yapıldı ve yeni bir takım kuruldu. Tek hedef var, şampiyonluk.
Her maçtan 2 gün önce testler yapılıyor ve biri pozitif çıkınca bir test daha oluyor. Onda da pozitif sonuç alınırsa karantina süreci başlıyor. Tek kötü şey, taraftarsız oynuyoruz. Taraftarların gelememesi hem onlar, hem bizim için kötü bir durum. Harika bir taraftarla oynamaya alışmış durumdasın ve bir anda sessizliğin içinde kalıyorsun. Ancak önlemlere uymak zorundayız.
İstanbul gerçekten çok başka. Trabzon ile karşılaştırılamaz. İstanbul'da her şey var. İhtiyacım olan her şeyi buluyorum. Burada çok mutluyum. Şimdi sabırla oynama şansımı bekliyorum.
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