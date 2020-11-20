Filip Novak: "Sabırla şans bekliyorum"

Bordo-mavili ekipte sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken, ligin en golcü beklerinden bir tanesi olan Çek futbolcu, soluğu sarı-lacivertli ekipte aldı. Trabzonspor’un bir numaralı sol beki olmasına ve ligde bu mevkideki en parlak performansa imza atmasına karşın Novak yeni takımında yedek kalmaktan kurtulamadı. İşte Novak'ın açıklamaları...

"KISA SÜREDE ŞANS GELİR"

Maalesef takıma geldikten sonra sakatlandım ve tedavilerim sırasında da lig başladı. Benim takıma girmem için zaman kalmadı. Şansımı bekliyorum, kısa sürede şans geleceğine inanıyorum.

"NE YAPABİLİRİM Kİ?"

Kulübede oturmak benim için normal değil ancak bu konuda bir şey yapamam, gerçeği kabul etmem gerekiyor. Ben oynamadığı için sorun yaratacak bir oyuncu değilim. Zihnimi açık tutmam, pozitif olmam gerekiyor. Şans geldiğinde de kullanacağım, başka ne yapabilirim ki?

"REKABET DAHA BÜYÜK"

Fenerbahçe'de, Trabzonspor'a kıyasla daha büyük rekabet olduğu doğru. Her pozisyonda neredeyse 3 oyuncu birden var. Türkiye'de büyük bir kulübe geldim, bunun farkındayım.

"EN BÜYÜKLER G.SARAY, F.BAHÇE"

Fenerbahçe'nin geçmişi, hedefleri, her şeyiyle büyük olduğu belli. Her gün gazetelerde sayfalar ayrılıyor, televizyonlarda saatlerce Fenerbahçe konuşuluyor. Türkiye'nin en büyük kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray, milyonlarca taraftarları var ve ilgi çok büyük.