SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Filip Novak: "Sabırla şans bekliyorum"

Filip Novak: "Sabırla şans bekliyorum"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.11.2020 18:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yaz aylarında Trabzonspor ile sözleşmesinin bitmesinin ardından kadrosuna kattığı ancak sezon başında yaşadığı sakatlıktan sonra fazla şans bulamayan Filip Novak, Çek basınına konuştu ve İstanbul'daki günlerini anlatırken, hocası Erol Bulut'a mesaj yolladı. İşte Filip Novak'ın sözleri...

Filip Novak: "Sabırla şans bekliyorum"

Bordo-mavili ekipte sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken, ligin en golcü beklerinden bir tanesi olan Çek futbolcu, soluğu sarı-lacivertli ekipte aldı. Trabzonspor’un bir numaralı sol beki olmasına ve ligde bu mevkideki en parlak performansa imza atmasına karşın Novak yeni takımında yedek kalmaktan kurtulamadı. İşte Novak'ın açıklamaları...

"KISA SÜREDE ŞANS GELİR"

Maalesef takıma geldikten sonra sakatlandım ve tedavilerim sırasında da lig başladı. Benim takıma girmem için zaman kalmadı. Şansımı bekliyorum, kısa sürede şans geleceğine inanıyorum.

"NE YAPABİLİRİM Kİ?"

Kulübede oturmak benim için normal değil ancak bu konuda bir şey yapamam, gerçeği kabul etmem gerekiyor. Ben oynamadığı için sorun yaratacak bir oyuncu değilim. Zihnimi açık tutmam, pozitif olmam gerekiyor. Şans geldiğinde de kullanacağım, başka ne yapabilirim ki?

"REKABET DAHA BÜYÜK"

Fenerbahçe'de, Trabzonspor'a kıyasla daha büyük rekabet olduğu doğru. Her pozisyonda neredeyse 3 oyuncu birden var. Türkiye'de büyük bir kulübe geldim, bunun farkındayım.

"EN BÜYÜKLER G.SARAY, F.BAHÇE"

Fenerbahçe'nin geçmişi, hedefleri, her şeyiyle büyük olduğu belli. Her gün gazetelerde sayfalar ayrılıyor, televizyonlarda saatlerce Fenerbahçe konuşuluyor. Türkiye'nin en büyük kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray, milyonlarca taraftarları var ve ilgi çok büyük.

"TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Kulüp başarıya aç, son yıllar planlandığı gibi gitmedi. Yönetim elinden geleni yapıyor. Yaz aylarında 17 yeni transfer yapıldı ve yeni bir takım kuruldu. Tek hedef var, şampiyonluk.

"SEYİRCİ OLMAMASI KÖTÜ"

Her maçtan 2 gün önce testler yapılıyor ve biri pozitif çıkınca bir test daha oluyor. Onda da pozitif sonuç alınırsa karantina süreci başlıyor. Tek kötü şey, taraftarsız oynuyoruz. Taraftarların gelememesi hem onlar, hem bizim için kötü bir durum. Harika bir taraftarla oynamaya alışmış durumdasın ve bir anda sessizliğin içinde kalıyorsun. Ancak önlemlere uymak zorundayız.

"İSTANBUL, TRABZON İLE KIYASLANAMAZ"

İstanbul gerçekten çok başka. Trabzon ile karşılaştırılamaz. İstanbul'da her şey var. İhtiyacım olan her şeyi buluyorum. Burada çok mutluyum. Şimdi sabırla oynama şansımı bekliyorum.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler
Fenerbahçe'de bir sakatlık daha...Fenerbahçe'de bir sakatlık daha...
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil
Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil
O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu
O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu
12 Dev Adam'da ayrılık resmen açıklandı
12 Dev Adam'da ayrılık resmen açıklandı
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
Yılın transfer bombası patlıyor
Yılın transfer bombası patlıyor
İşte kardeşi hakem Beşiktaş kalecisi
İşte kardeşi hakem Beşiktaş kalecisi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Filip Novak: "Sabırla şans bekliyorum"
Yıldız isimden Erol Bulut'a mesaj!
Alex Perez resmen Fenerahçe Beko'da!
Transfer resmen açıklandı!
Fenerbahçe’de Nazım Sangare idmanı tamamlayamadı!
Fenerbahçe'de bir sakatlık daha...
Erol Bulut'un Süper Lig'de 'dalya' heyecanı
Erol Bulut'un Süper Lig'de 'dalya' heyecanı
Fabio Luciano, Emre Belözoğlu'na Kaio Jorge'yi önerdi
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
Vedat Muriqi 2. kez baba oldu
Vedat Muriqi'in mutlu günü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.