Filip Novak: Şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz

Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak, Konyaspor'a 4-3 mağlup oldukları maçın ardından açıklamada bulundu.

Novak maç sonu açıklamasında "Rakibimiz tebrik etmek istiyorum. Böyle bir takım olarak böyle bir mağlubiyet yaşamamalıydık. Konyaspor'u tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Kaybettikleri şampiyonluk konusunda büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Novak, transfer haberleri gündemde olduğu günlerde Trabzonspor ile önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vereceklerini söyledi. Novak sözlerini şu ifadelerle noktaladı. "Elimizdeydi ve kaybettik. Futbol içerisinde böyle şeyler yaşanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.



