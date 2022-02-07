Filipinler'de 5-11 yaş arası çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Filipinler'de 5-11 yaş arası çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

Yerel basında yer alan habere göre, Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel saatle 16.00 itibarıyla 5-11 yaş aralığındaki 7 bin 416 çocuğun virüse karşı aşılandığı bildirildi.

Filipinli ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmaları konusunda cesaretlendirildiği açıklamada, dünya genelinde 8,7 milyon çocuğun Kovid-19 aşısı olduğu ve bu çocukların yüzde 97,6'sında aşının herhangi bir yan etkisinin gözlemlenmediği belirtildi.

Açıklamada, 8,7 milyon çocuğun yüzde 2,4'ünde ise orta dereceli yan etkiler görüldüğü ve çocuklarda aşıya bağlı ölüm kaydedilmediği aktarıldı.

Filipinler'de bugüne kadar 128 milyon 491 bin dozun üzerinde aşı uygulandı.

Ülkede 5-11 yaş arası çocuklara Kovid-19 aşısı zorunlu tutulmuyor ve uygulanırken ebeveyn rızası alınıyor.

- Tayvan'da 49 yeni Kovid-19 vakası belirlendi

Çin ile ihtilaflı Tayvan'da 2'si yurt içi kaynaklı 49 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamada, 28'i Tayvan'a ulaşmasının ardından pozitif çıkan 47 yurt dışı kaynaklı Kovid-19 vakası belirlendiği, 2 tane de yerel vaka tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca daha önce yurt dışı kaynaklı olarak ilan edilen 3 vakanın yurt içi kaynaklı olarak yeniden sınıflandırıldığı ifade edildi.

Böylece, Tayvan'da salgının başlangıcından bu yana 15 bin 202'si yerel kaynaklı 19 bin 192 vaka görülürken, virüs nedeniyle 851 kişi yaşamını yitirdi.

