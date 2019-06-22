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Filippo Inzaghi, Benevento'nun yeni teknik direktörü oldu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.06.2019 14:11 | Son Güncelleme

İtalya Serie B ekiplerinden Benevento, Teknik Direktör Filippo Inzaghi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Filippo Inzaghi, Benevento'nun yeni teknik direktörü oldu

İtalya futbolunun önemli isimlerinden olan ve şu an kariyerine teknik adam olarak devam eden Filippo Inzaghi'nin yeni takımı belli oldu. Inzaghi, İtalya Serie B takımlarından Benevento ile anlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 45 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar sözleşme imzalandığını ve 1 yılda opsiyonu olduğunu duyurdu.
Filippo Inzaghi, teknik direktörlük kariyerinde daha öncede Milan, Venezia ve Bologna takımlarını çalıştırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
italya serie b Filippo Inzaghi Benevento

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