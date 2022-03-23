Filistinli heyet, Vakıflar Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

Filistin Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanı Hatem Mohammed Helmy Abdulsamie Al-Bakri, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'u makamında ziyaret etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göreve atandıktan sonra Ürdün ve Suudi Arabistan'ın ardından Türkiye'ye gelen Bakan Al-Bakri, Vakıflar Genel Müdürlüğüne nezaket ziyaretinde bulundu.

Görüşmede, iki ülke iş birliğini güçlendirmek ve gelecekte yeni iş birlikleri kurmak istediklerini belirten Al-Bakri, Filistin'in uluslararası alanda haklarını savunmak için arşiv belgelerinin önemli olduğunu, bu konuda Türk kurumları ile yapılan başarılı iş birliklerinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Tarih boyunca kutsal kabul edilen, Müslümanların ilk kıblesini barındıran, miracın gerçekleştiği Filistin topraklarının, Osmanlı Devleti tarafından korunduğunu ancak bugün Filistin halkının siyasi ve ekonomik abluka altında yaşamak zorunda kaldığını ifade eden Al-Bakri, Filistin'in haklarını yeniden kazanması için mücadelenin sürdüğünü, bu konuda İslam ülkeleri ile iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Al-Bakri, Filistin davasına sahip çıktıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti.

- "Filistin, ülkemiz için bir can damarıdır"

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy da, Filistin'e yaptığı ziyaretlerde Filistinlilerin yaşadığı ablukaya bizzat şahit olduğunu belirterek, "Filistin, ülkemiz için bir can damarıdır ve mukaddes bir beldedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemizin Filistin için verdiği mücadeleye tüm Türkiye halkı sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bütün kurumlarının, Filistin ve Kudüs hassasiyetinin devam ettiğinin altını çizen Ersoy, hem restorasyon hem yardımlar anlamında, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) olarak koordineli bir şekilde üzerlerine düşeni yaptıklarını aktardı.

- Belge değişimini öngören iş birliği protokolü

Ziyaret kapsamında, daha önceki görüşmelerde mutabık kalınan vakıf alanında belge değişimi, arşiv belgelerinin tasnifi ve korunmasına yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı konuları yeniden değerlendirdi.

İki ülke arasında, Osmanlı dönemindeki Filistin vakıflarına ait belge değişimini öngören iş birliği protokolünün imza aşamasına geldiği belirtilen görüşmede, bu anlaşmanın en kısa zamanda imzalanması konusunda fikir birliğine varıldı.

Filistin heyeti ayrıca, Uluslararası İslam Konferansı (Beytülmakdis) konusunda iş birliği daveti yaptı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Filistin ile vakıf alanındaki ilişkilerinin yanı sıra insani yardım konularında da çeşitli iş birliklerinde yer alıyor.

Filistin'in de aralarında bulunduğu eski Osmanlı coğrafyasına binlerce koliden oluşan kuru gıda paketlerini insani yardım olarak gönderen Genel Müdürlük, 30 Filistinli öğrenciye de burs veriyor.

