Filiz Akın hastanede çekilen videosunu paylaştı! 'İyileşmeye doğru...'

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın bağışıklık sistemini güçlendirmek için serum tedavisi gördü. 76 yaşındaki usta oyuncu Akın, taburcu olduktan sonra hastane odasında çekilen bir videoyu paylaşarak hayranlarına sağlık durumundan bahsetti. "ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK"

Usta oyuncu Filiz Akın,sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, "An itibariyle, iyileşmeye doğru... Önemli bir şey değil, endişelenecek bir şey yok. Sadece bağışıklık sistemimi güçlendirmek gerekti. İlginize, iyilik dileklerinize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. FİLİZ AKIN KİMDİR?

Filiz Akın, 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. Annesi Ankaralı kadın terzisi Habibe Leman Şaşırmaz, babası Afyonlu hakim Bekir Sami Akın'dır. Annesi baba tarafından Arnavut, babası ise anne tarafından Çerkestir. Annesinin ikinci evliliğinden kızkardeşi Günseli doğdu. Anneannesi olan Halime Hanımın öz babası Atatürk'ün şifrecisi, üveybabası da Atatürk'ün kalem müdürü olup Atatürk kıyafet seçiminde zevkine güvendiği için zaman zaman Halime Hanımın fikrini alırdı. Filiz Akın 3 yaşına kadar babası hakim Sami Beyin görev yaptığı Beypazarı'nda yaşadı. 5.5 yaşında ilkokula başladı. İlköğrenimini Ankara, Kızılay'da bulunan Sarar İlkokulu'nda tamamladı.7 yaşındayken annesi ile babası ayrıldı.

Filiz Akın TED Ankara Koleji ve DTCF Arkeoloji bölümünde okudu. Artist mecmuasının düzenlediği yarışmayı kazanarak oyunculuğa başladı(1962). İlk filmi Akasyalar Açarken 'dir. Kolejli Kız, Yankesici Kız gibi "kız"lı filmlerle ünlendi. Sinemada özellikle romantik ve batılı kız rollerini canlandırdı. Yönetmen-yapımcı Türker İnanoğlu, Bubi Rubinstein ve MİT müsteşarı Sönmez Köksal ile evlilikler yaptı. Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden, daha sonra tüm sinema severlerin tanıyacağı, Yumurcak adlı seri filmlerinin başrol çocuk oyuncusu İlker İnanoğlu doğdu. Bir dönem Türkiye'nin Paris sefiresi oldu. Filiz Akın, lise arkadaşı Oya San'ın annesinin ısrarı ile Artist mecmuasının düzenlediği yarışmaya resmini gönderdi ve 1962 yılında birinci oldu.Ancak ödülün kendisine Akasyalar Açarken filminde oynarsa verileceği söylenince vazgeçti. Dergi yöneticileri ve filmciler kendisini ikna etmek için İstanbul'dan Ankara'ya geldiler ancak ikna olmadı. Fakat Memduh Ün de Ankara'ya kadar gelip ısrar edince kabul etti. İşi ve üniversiteyi bırakıp annesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Kendisine yardımcı olan derginin yöneticilerine ve Memduh Ün'e güven duyması sinemaya başlamasına yardımcı