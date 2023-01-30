Filiz Akın yeniden ameliyat olabileceğini duyurdu: Keyifsizim biraz

Yaklaşık 5 ay önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan duayen oyuncu Filiz Akın, kulağının üst kısmındaki şüpheli doku nedeniyle operasyon geçirmişti. Usta sanatçı sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

Yeniden ameliyat olma ihtimalinin olduğunu söyleyen Akın, "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek onun için keyifsizim biraz. Gene de iyi bir haftasonu geçirmemiz dileğiyle" dedi.

ÜNLÜ SANATÇILARDAN GEÇMİŞ OLSUN YORUMLARI

Oyuncunun paylaşımına Binnur Kaya "Canım Filiz Hanım, süreç kolaylıkla ve şifayla geçecek inşallah" yorumunu yaparken Emel Sayın "Canım Filizcim… Acil şifalar diliyorum. O tatlı tebessümün hiç solmasın" ifadelerini kullandı.



