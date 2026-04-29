Film gibi anlar! Sürücü yolda bayıldı: Ortaokul öğrencileri bakın ne yaptı

ABD’nin Mississippi eyaletinde bulunan Hancock Ortaokulu'nun otobüsünü kullanan Leah Taylor’ın direksiyon başında aniden bayılması, araç içinde büyük paniğe yol açtı.

Kontrolden çıkan otobüsün yoldan çıkmak üzere olduğunu fark eden öğrenciler, panik yapmak yerine saniyeler içinde harekete geçti.

ÖĞRENCİLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Altıncı sınıf öğrencisi Jackson Casnave direksiyonu kontrol altına alırken, Darrius Clark frene basarak otobüsü durdurmayı başardı. Diğer öğrencilerden biri 911’i arayarak yardım isterken, bir diğeri de okul yönetimine haber verdi.

Sekizinci sınıf öğrencisi Destiny Cornelius ise sürücünün elindeki ilacı fark ederek müdahalede bulundu. Cornelius, “İhtiyacı olan şeyin bu olduğunu anladım” sözleriyle yaşanan anları anlattı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı %3,79 Vade 0 Ay Toplam Tutar 67.417 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

Olay yerine gelen ekipler sürücüye müdahale ederken, yetkililer öğrencilerin hızlı ve doğru tepkisi sayesinde olası bir kazanın önüne geçildiğini açıkladı. Sürücü Leah Taylor’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öğrenciler, olay sonrası okulda düzenlenen özel bir törenle ödüllendirildi.