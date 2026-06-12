Türkiye’nin bu toprağından şifa fışkırıyor! Uzmanlar bile şaşkın

Dört mevsim ziyaret edilebilen bu kaplıcalar, hem sağlık turizmine hem de bölgesel ekonomiye önemli katkı sağlıyor.

Uzmanlar, termal suların tedavi amacıyla kullanılmadan önce mutlaka doktor tavsiyesi alınması gerektiğini vurgularken, Türkiye'nin sahip olduğu doğal kaynakların termal turizm açısından büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti.

1. KIRMIZI SUYUYLA DİKKAT ÇEKEN KARAHAYIT KAPLICASI

Denizli'de, Pamukkale sisteminin önemli bir parçası olarak kabul edilen Karahayıt Kaplıcası, şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 'Kırmızı su' olarak bilinen termal kaynak, içerdiği mineraller sayesinde dikkat çekiyor. Kaynak suyunun mide ve yemek borusu rahatsızlıkları ile kemik erimesi gibi sorunlarda destekleyici etkileri olduğu düşünülüyor. Kaplıcanın oluşturduğu çamur ise romatizma, siyatik, bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıklar yaşayanlar tarafından tercih ediliyor.

2. DÜNYACA ÜNLÜ ÇAMUR BANYOSU: HÜDAİ KAPLICALARI

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yer alan Hüdai Kaplıcaları, özellikle çamur banyolarıyla uluslararası üne sahip. Yaklaşık 68 derece sıcaklıktaki termal suyun toprakla birleşmesi sonucu oluşan çamurun romatizmal rahatsızlıklar, cilt problemleri ve sinir sistemi hastalıkları üzerinde rahatlatıcı etkiler sunduğu belirtildi.

3. ROMA'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN ŞİFA MERKEZİ: OYLAT

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Oylat Köyü'nde bulunan kaplıcaların tarihi Roma dönemine kadar uzanıyor. Oylat Mağarası, Oylat Şelalesi ve Oylat Vadisi ile çevrili bölge her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Kaplıcaların romatizma, nevralji, sinir uyuşukluğu ve felç sonrası rehabilitasyon süreçlerinde destekleyici olduğu ifade ediliyor. Bölgeyle ilgili anlatılan Bizans efsaneleri ise kaplıcanın ününü daha da artırıyor.

4. SELÇUKLU MİRASI YONCALI KAPLICALARI

Kütahya şehir merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Yoncalı Kaplıcaları, tarihi geçmişiyle öne çıkıyor. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Alaattin Keykubat tarafından yaptırılan büyük hamam kompleksi, yüzyıllardır şifa arayanlara hizmet veriyor. Evliya Çelebi'nin seyahat notlarında da yer alan kaplıcanın, böbrek, karaciğer ve romatizmal rahatsızlıklara karşı destekleyici etkileri olduğu aktarılıyor.

5. ATATÜRK'ÜN TALİMATIYLA YAPILAN YALOVA TERMAL KAPLICALARI

Türkiye'nin en bilinen termal merkezlerinden biri olan Yalova Termal Kaplıcaları, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla modern bir yapıya kavuştu. İstanbul'a deniz yoluyla yaklaşık bir saat uzaklıkta bulunan tesisler, özellikle kış aylarında yoğun ilgi görüyor. Kaynak sıcaklığı 66 dereceye ulaşan termal suların deri hastalıkları, romatizma ve safra kesesi rahatsızlıklarında rahatlatıcı etkiler sunduğu düşünülüyor.

6. DOĞU ANADOLU'NUN ŞİFA DURAĞI: MURADİYE KAPLICALARI

Van şehir merkezine yaklaşık 86 kilometre mesafede bulunan Muradiye Kaplıcaları, bölgenin en çok ziyaret edilen termal merkezleri arasında yer alıyor. Sindirim sistemi ve böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan kaplıcalar, sadece Van'dan değil çevre illerden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor.

7. KRALLARIN TERCİHİ GÖNEN KAPLICALARI

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan ve tarihi MÖ 4. yüzyıla kadar uzanan Gönen Kaplıcaları, Türkiye'nin en köklü termal merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bir dönem kralların yazlık merkezi olduğu düşünülen bölge, hemen yanındaki Bizans dönemine ait Mozaik Müzesi ile de dikkat çekiyor. Su sıcaklığının 36 ila 82 derece arasında değiştiği kaplıcaların romatizma, astım, migren, sinüzit ve çeşitli deri rahatsızlıklarında destekleyici etkileri olduğu belirtiliyor.