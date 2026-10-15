Film sahnesi gibi görüntü: Su basan 5 yıldızlı otelde Titanic resitali!

Antalya'da dün meydana gelen şiddetli yağmurda 5 yıldızlı otelin bir bölümünü su bastı. Otelin bir bölümünün su aldığını fark ettiği sırada piyano çalmakta olan çalışan, çevresindeki telaşa rağmen performansını sürdürdü. Misafirlerin isteği üzerine Titanic filminden parçalar ve Game of Thrones dizisinin müziğini çalan piyanist, otelde yaşanan gerginliğin ortasında misafirlere keyifli anlar yaşattı.

GÖRÜNTÜLER ŞAŞKINLIK YARATTI

Piyano performansı kısa sürede misafirlerin ilgisini çekerken, görüntüler Titanic filmini akıllara getirdi. Yağışın ardından oteldeki suların tahliye edildiği ve çalışanların işlerine döndüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır