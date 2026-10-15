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Film sahnesi gibi görüntü: Su basan 5 yıldızlı otelde Titanic resitali!

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Antalya'da dün meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle 5 yıldızlı otelin bir bölümünü su bastı. Otel çalışanları suyu tahliye etmek ve temizlemek için yoğun çaba harcarken, otelde piyano çalan bir çalışan ise müziğe ara vermeden Titanic filminden parçalar ile misafirlere piyano resitali sundu. Görüntüler Titanic filmini akıllara getirdi.

Antalya'da dün meydana gelen şiddetli yağmurda 5 yıldızlı otelin bir bölümünü su bastı. Otelin bir bölümünün su aldığını fark ettiği sırada piyano çalmakta olan çalışan, çevresindeki telaşa rağmen performansını sürdürdü. Misafirlerin isteği üzerine Titanic filminden parçalar ve Game of Thrones dizisinin müziğini çalan piyanist, otelde yaşanan gerginliğin ortasında misafirlere keyifli anlar yaşattı.

Film sahnesi gibi görüntü: Su basan 5 yıldızlı otelde Titanic resitali! 1

GÖRÜNTÜLER ŞAŞKINLIK YARATTI

Piyano performansı kısa sürede misafirlerin ilgisini çekerken, görüntüler Titanic filmini akıllara getirdi. Yağışın ardından oteldeki suların tahliye edildiği ve çalışanların işlerine döndüğü öğrenildi.

Film sahnesi gibi görüntü: Su basan 5 yıldızlı otelde Titanic resitali! 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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antalya Piyano su baskını otel yağış
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