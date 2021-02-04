Film ve dizilerde ikonikleşen 10 mekana göz atmaya ne dersiniz? Gördüğünüzde anında hatırlayacaksınız!

Mekan seçimleri dizi ve filmlerin etkisini arttıran en önemli noktadır. Bu seçimler çoğu zaman o kadar etkili olur ki izleyicinin hafızasına kazınır. Tercih edilen barlardan restoranlara, mağazalardan parklara birçok mekan, ikonik sahnelere ev sahipliği yapıyor. Bunlardan bir kısmı hayal ürünü olsa da bir kısmı gerçektir. Üstelik seyircilerin ziyaretine de açıktır. İşte karşınızda dizi ve filmlerde ikonik hale gelen mekanlar...

METROPOLITAN SANAT MÜZESİ MERDİVENLERİ- GOSSIP GIRL

Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki merdivenler, Blaire'nin Gossip Girl'daki arkadaşlarıyla sık sık öğle yemeği yediği yerdir. Dizide bu merdivenler okulun karşısındaki cadde olarak gösteriliyor. Okul ve Metropolitan Sanat Müzesi arasındaki mesafe normal şartlarda birkaç bloktur.

CENTRAL MARKET- BLADE RUNNER (BIÇAK SIRTI)

Film oldukça fütüristik bir havaya sahip olmasına rağmen Central Market aslında Los Angeles’ta yer alan büyük bir markettir. Hatta filmde gösterilen büfeler, restoranlar ve tezgahlar gerçekten vardır. Bu alan gezildiğinde mutlaka filmden bir kareyi yaşıyor gibi hissedersiniz.

CHRIST CHURH CATHEDRAL- HARRY POTTER

Hogwarts binası bir nebzede olsa gerçek diyebiliriz. Büyülü havasıyla hafızalara kazınan bu mimarı Christ Church Katedrali’dir. Bu bina Yeni Zelanda’da bulunur.