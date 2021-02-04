Film ve dizilerde ikonikleşen 10 mekana göz atmaya ne dersiniz? Gördüğünüzde anında hatırlayacaksınız!

Mekan seçimleri dizi ve filmlerin etkisini arttıran en önemli noktadır. Bu seçimler çoğu zaman o kadar etkili olur ki izleyicinin hafızasına kazınır. Tercih edilen barlardan restoranlara, mağazalardan parklara birçok mekan, ikonik sahnelere ev sahipliği yapıyor. Bunlardan bir kısmı hayal ürünü olsa da bir kısmı gerçektir. Üstelik seyircilerin ziyaretine de açıktır. İşte karşınızda dizi ve filmlerde ikonik hale gelen mekanlar...
Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki merdivenler, Blaire'nin Gossip Girl'daki arkadaşlarıyla sık sık öğle yemeği yediği yerdir. Dizide bu merdivenler okulun karşısındaki cadde olarak gösteriliyor. Okul ve Metropolitan Sanat Müzesi arasındaki mesafe normal şartlarda birkaç bloktur.
Film oldukça fütüristik bir havaya sahip olmasına rağmen Central Market aslında Los Angeles’ta yer alan büyük bir markettir. Hatta filmde gösterilen büfeler, restoranlar ve tezgahlar gerçekten vardır. Bu alan gezildiğinde mutlaka filmden bir kareyi yaşıyor gibi hissedersiniz.
Hogwarts binası bir nebzede olsa gerçek diyebiliriz. Büyülü havasıyla hafızalara kazınan bu mimarı Christ Church Katedrali’dir. Bu bina Yeni Zelanda’da bulunur.
New York’ta bulunan bu ünlü istasyon birçok dizi ve film projesinde kullanılmıştır. Akıllara kazınan sahnelerin başında ise Men In Black II filminde yer alan görüntüler geliyor.
Hatley Castle’da çekilen birçok yapım bulmanız mümkündür. Bu yapımlar arasında ise Smallville, Arrow, Poltergeist: The Legacy, MacGyver yerini almıştır. Ancak tüm bu yapımların arasından sıyrılan X-Men serisi ayrı bir konuma sahiptir. Bu kale ziyaretlerini bekliyor.
Forrest Gump filmde kayıp aşıkların buluştuğu sahneyi hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Bu sahne tam olarak Lincoln Memorial olarak isimlendirilen noktada çekilmiştir. Mekan o kadar ikonikleşti ki Paramount Pictures filmin 25. yılını burada kutladı.
Batman’in 3. filminde başroldeki Bruce Wayne’nin düştüğü, adeta cehennemi aratmayan çukurundan kurtuluşunu izliyoruz. Buradaki cehennem çukuru aslında Hindistan’ın Rajasthan bölgesinde bulunan “Mehrangarh fort of Jodhpur” isimli bir gerçek bir hapishanedir.
Esaret altındaki Tibet ve Brad Pitt’in ilişkilerini sıkça görüntüleyen kült filmde en önemli sahneler başkent Lhasa ve bir mimari harikası Potala Sarayı’nda çekilmiş.
Bir akıl hastanesi ve birbirinden korkunç olayların yaşandığı küçük bir ada ve sürükleyici bir polisiye Zindan Adası gerçekte bulunuyor. Gerçek ismi ise Peddocks Adası ve Boston’da yer alıyor.
1984 yapımı Ghostbusters filminde kullanılan bu istasyon, New York’ta yer alıyor. Yakın zamanda yenilenen istasyonu dilerseniz ziyaret etmeniz mümkün!
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