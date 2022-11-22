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Filmin adı: Çöküş! Göztepe, kariyerinde bir türlü tutunamayan Emre Çolak'ın sözleşmesi feshetti

22.11.2022 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, sezon başında kadrosuna kattığı Emre Çolak ile yollarını ayırdığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 9 maça çıkarken, gol katkısı veremedi. Galatasaray ile özdeşleşen Emre Çolak'ın henüz 31 yaşındaki bu çöküşü sosyal medyada taraftarları bir hayli şaşırttı.

Filmin adı: Çöküş! Göztepe, kariyerinde bir türlü tutunamayan Emre Çolak'ın sözleşmesi feshetti
Emre Çolak

Emre Çolak

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Göztepe
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında bedelsiz olarak renklerine bağladığı Emre Çolak’ın sözleşmesini feshetti. Disiplin ve profesyonellikten uzak davranışları nedeniyle kadroya alınmayan Emre, Göztepe'den ayrıldı.

NE GOLÜ VAR NE ASİSTİ

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31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Göztepe formasıyla 8 lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıktı. Tecrübeli oyuncu, oynadığı bu maçlarda skor katkısı veremedi. Süper Lig ve TFF 1. Lig'den hiçbir takımdan teklif alamayan Emre Çolak'ın kariyerine hangi kulüpte devam edeceği büyük merak konusu oldu.

"BAŞARILAR GÖZTEPE"

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Sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Instagram hesabından açıklama yayımlayan Emre Çolak,

"Güzel İzmir'de geçirdiğim bu dönem için Göztepe camiasına, taraftarlarımıza ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Eski takım arkadaşlarıma ve kulübümüze, tüm hayallerinizi gerçekleştirmeniz için en güzel dileklerimi iletiyorum. Başarılar Göztepe." ifadelerini kullandı.

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Göztepe Emre Çolak galatasaray turu

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