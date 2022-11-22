Filmin adı: Çöküş! Göztepe, kariyerinde bir türlü tutunamayan Emre Çolak'ın sözleşmesi feshetti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında bedelsiz olarak renklerine bağladığı Emre Çolak’ın sözleşmesini feshetti. Disiplin ve profesyonellikten uzak davranışları nedeniyle kadroya alınmayan Emre, Göztepe'den ayrıldı.

NE GOLÜ VAR NE ASİSTİ

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Göztepe formasıyla 8 lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıktı. Tecrübeli oyuncu, oynadığı bu maçlarda skor katkısı veremedi. Süper Lig ve TFF 1. Lig'den hiçbir takımdan teklif alamayan Emre Çolak'ın kariyerine hangi kulüpte devam edeceği büyük merak konusu oldu.

"BAŞARILAR GÖZTEPE"

Sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Instagram hesabından açıklama yayımlayan Emre Çolak,

"Güzel İzmir'de geçirdiğim bu dönem için Göztepe camiasına, taraftarlarımıza ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Eski takım arkadaşlarıma ve kulübümüze, tüm hayallerinizi gerçekleştirmeniz için en güzel dileklerimi iletiyorum. Başarılar Göztepe." ifadelerini kullandı.

