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Filmlerdeki ses efektleri nasıl yapılıyor?

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 25.10.2019 09:21 | Son Güncelleme

İşte Hollywood filmlerinde kullanılan çok şaşıracağınız ses efekti teknikleri.

Bir filmi, film yapan en önemli unsurlardan biridir ses efektleridir. Görüntü efektlerinde olduğu gibi ses efektlerinde de üstün teknoloji kullanıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Nefes kesen dövüş sahnesindeki yumruk seslerinin bir parça ete vurularak çıkarıldığını veya karlı bir dağ yolunda yürüyen insanların seslerini çıkarmak için nişasta dolu bir platformda yüründüğünü biliyor musunuz?

Silah, kavga, öpüşme, yürüme, yağmur, ateş, ata binme, ok atma ve daha pek çok sesin sırrı, seslendirme odalarındaki gündelik malzemelerde gizli. Dondurma külahından plastik kovaya, çiğ etten balona kadar pek çok malzemeyle istenen sesler çıkarılıyor.

İşte filmlerdeki sahneler ve o sahnelerdeki sesin çıkarıldığı materyaller...

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Anahtar Kelimeler:
ses efekti film efekti

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