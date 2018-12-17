İsimlerini tarihe yazdıran ikonik kadın karakterlerin bir çoğu beyazperdede kendine yer buldu. Başta Hollywood olmak üzere, sinema sektörünün önde gelen oyuncuları tarafından canlandırılan bu önemli kadınların gerçek hallerini daha önce görmüş müydünüz?

Filmlere konu olan ikonik kadınların gerçek fotoğrafları

Anne Boleyn İngiltere Kraliçesi VIII. Henry'nin ikinci karısı ve I. Elizabeth'in annesi olan Anne Boleyn, aleyhindeki delillerin yetersiz olmasına rağmen vatana ihanet ve zina suçlarından idam edilmiştir. Bu trajik sonlu hikaye The Other Boleyn Girl filmiyle beyazperdeye aktarılmıştı. Filmde Anne Boleyn karakterini başarılı aktrist Natalie Portman canlandırmıştı.

Barbara Radziwill Polonya Kraliçesi ve Litvanya Düşesi Barbara Radziwill, Sigismund II Augustus ile aşk evliliği yaptı. Kayınvalidesinin ona karşı olan nefreti o kadar büyüktü ki Kraliçe Barbara’yı zehirleyerek öldürenin o olduğu düşünülür. Bu talihsiz kadının hikayesi An Epitaph for Barbara Radziwill adlı filmde anlatılır. Kraliçe rolünü Anna Dymna üstlenir.

Bonnie Parker ABD’de büyük buhran sırasında ortaya çıkan soyguncu çift, bir anda tüm dünyanın takip ettiği ikonik karakterler haline geldi. Bonnie ve Clyde’ın hikayesini az çok herkes biliyordur. Bonnie Parker hayatından nefret eden bir garsonken, Clyde Barrow’la tanışında hayatı değişir. Tarihin en azılı soyguncularından biri olan Bonnie’yi 1967 yılında ilk defa Faye Dunaway canlandırmıştı.

Isadora Duncan Modern dansın öncülerinden olan Isadora Duncan, başarılarından çok trajik hayatıyla hatırlanmaktadır. İkinci eşi şair Sergey Yesenin’i Rusya’dan çıkarmak için onunla evlenen Duncan’ın çocukları talihsiz bir kaza sonucu Seine Nehri’ne yuvarlanan bir arabanın içinde hayatlarını kaybeder. Eşi Yesenin intihar ederek hayatına son verir ve kendisi de çok talihsiz bir şekilde hayatını kaybeder. Isadora Duncan, üstü açık bir Bugatti'nin tekerleğine dolanan şalının boynunu kırması sonucu hayatını kaybetti. Dansçıyı, 2016 yılında Johnny Depp’in kızı Lily-Rose Depp “Muhteşem Loie” filminde canlandırdı.

Lina Cavalieri Restoranlarda şarkıcılık yaparken, dünya çapında bir opera sanatçısı olan Lina Cavalieri’nin hayatını konu alan Beautiful but Dangerous adlı filmde onu Gina Lollobrigida canlandırmıştı.

Mata Hari Asıl adı Margaretha Zelle olan Mata Hari’nin adını duymayan yoktur. Pek çok efsanenin, mitin ve yanlış haberin konusu hep onunla ilgilidir. Cesur ve dayatmalara boyun eğmeyen bir kadın olan Mata Hari, kimseye masumiyetini kanıtlayamadı. 15 Ekim’de idam mangası tarafından kurşuna dizilerek idam edildi. Şu sıralar televizyonda devam eden aynı adlı dizide Mata Hari’yi Vahina Giocante canlandırıyor.

Queen Victoria 18 yaşındayken tahta çıkan ve 63 yıl 7 aylık bir zaman dilimiyle Birleşik Krallık tarihinde 2’nci Elizabeth’den sonra en uzun süre tahtta kalmış hükümdardır. "Tutuculuk" ve "ahlak gösterişi" Kraliçe Victoria dönemine damgasını vurmuştur. The Young Victoria adlı filmde Kraliçe’yi İngiliz oyuncu Emily Blunt canlandırdı.