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Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı! Atakan Kayalar hayalini açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.09.2024 15:51
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Bir dönem tavırları ve felsefeye olan ilgisiyle gündeme gelen Filozof Atakan, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline gelmişti. Şimdilerde 15 yaşında olan Filozof Atakan olarak tanınan 'Atakan Kayalar'ın son hali ortaya çıktı.

Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı! Atakan Kayalar hayalini açıkladı

Konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Filozof Atakan bir döneme damga vurdu. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar şimdilerde 15 yaşında...

Felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çeken Atakan Kayalar 10 yaşında gündeme gelmiş ve 'Filozof Atakan' olarak anılmıştı. Uzun süredir gündeme gelmeyen Filozof Atakan'ın yıllar sonra son görüntüsü ortaya çıktı.

Bir televizyon yayınına bağlanan Atakan değişimiyle dikkat çekti. Şöhretin hayatını pek etkilemediğini belirten Atakan Kayalar, “Pek etkilemedi ama etkilediyse de olumlu yönde etkilemiştir. Biraz daha uzaktan daha farklı bir his ortaya çıktı diyebilirim” şeklinde konuştu.

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Hayatında ciddi değişimler yaşandığını ifade eden Kayalar, akademisyen olmak istediğini söyledi.

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En büyük hedefini de açıklayan Filozof Atakan, “Tescilli bir üniversitede akademisyen olmak. Fizik gibi sayısal bir alanda ilerlemek istiyorum. Derslerim şu an başarılı. Şu an haftada birkaç kitap okuyorum. Kitaplarımın sayısını derslere ağırlık vermek için azalttım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Felsefe
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