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Filtresiz fotoğrafını paylaşan Demet Şener güzellik sırrını açıkladı!

29.09.2023 16:39 | Son Güncelleme:
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1995 yılında Miss Turkey'de birinci seçilen Demet Şener, hem güzelliği ve fiziğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan tescilli güzel Demet Şener filtresiz fotoğrafını paylaşarak güzellik sırlarını açıkladı.

1995 Miss Turkey güzeli Demet Şener sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Sık sık paylaşım yaptığı Instagram hesabında doğal halini paylaşan Şener sağlıklı ve pürüzsüz cildinin sırlarını paylaştı.

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Filtresiz olduğunu ve yüzünde sadece allık olduğunu belirten Demet Şener Instagram hesabında paylaşım yaptı. Güzellik sırrını açıklayan Şener paylaşımına, "Düzenli bakım, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam tarzı, cildi güneşten korumak, sigara içmemek en önemlileri." şeklinde yazdı.

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Daha sonra farklı bir pozunu paylaşan Demet Şener güzellik sırlarını vermeye devam etti. Tescilli güzel, "En önemlisi de önce kendini sonra etrafındakileri tüm canlıları sevmek. Güzel bir kalp yüze yansır. Kesin bilgi." ifadelerine yer verdi.


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Demet Şener Miss Turkey

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