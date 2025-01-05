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  4. Final kararı alınmıştı! Kan Çiçekleri'nin son set gününde başrol gözyaşlarına boğuldu...

Final kararı alınmıştı! Kan Çiçekleri'nin son set gününde başrol gözyaşlarına boğuldu...

05.01.2025 21:00
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.01.2025 21:00
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Başrollerini Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel’in paylaştığı Kanal 7'nin fenomen günlük dizisi Kan Çiçekleri ekrana veda ediyor. Çekimleri biten dizinin son set gününde duygusal anlar yaşandı. Başrol oyuncusu gözyaşlarına hakim olamadı.

Başrollerini Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel’in paylaştığı Kanal 7'nin fenomen günlük dizisi Kan Çiçekleri için geçtiğimiz haftalarda final kararı alınmıştı. Ömer Baykul ve Halil İbrahim Ünal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Barış Baktaş'ın oturduğu dizi 3 sezondur seyirciyle buluşuyordu.

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17 Ocak günü ekrana gelecek 434. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak olan dizinin ise çekimleri tamamlandı. Dizinin oyuncuları ise son çekim gününde duygusal anlar yaşadı ve paylaşımlarıyla hayranlarını da duygulandırdı.

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BAŞROL OYUNCUSU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

3 sezondur başarılı performansıyla adından söz ettiren başrol oyuncusu Yağmur Yüksel ise ekibe ve diziye veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Nilüfer'in İnkar Etme şarkısı çalarken ağlayan Yüksel'in o anları gündem oldu.

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Kan Çiçekleri oyuncuları Kanal 7 Kan Çiçekleri
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