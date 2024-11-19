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  4. Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı Yağmur Yüksel ödül törenine annesiyle geldi! Görenler şaştı kaldı! 'Tıpkı annesi'

Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı Yağmur Yüksel ödül törenine annesiyle geldi! Görenler şaştı kaldı! 'Tıpkı annesi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.11.2024 14:37
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Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kan Çiçekleri dizisinde Barış Baktaş ile başrolü paylaşan Yağmur Yüksel ödül törenine annesiyle katıldı. Ünlü ismin annesini görenler şaştı kaldı. Yağmur Yüksel'in annesi ile olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı Yağmur Yüksel ödül törenine annesiyle geldi! Görenler şaştı kaldı! 'Tıpkı annesi'

"Kan Çiçekleri" dizisinin yıldızı Yağmur Yüksel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim ödül törenine annesiyle katıldı.

Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yağmur Yüksel'in annesini görenler şaştı kaldı. Anne-kızın benzerliği yorum yağmuruna tutuldu.

YAĞMR

YORUM YAĞDI

Yağmur Yüksel'e sosyal medyada; 'tıpkı annesi', 'aynı annesi', 'annesi ile çok benziyor', 'güzelliğin nereden geldiği belli oldu', 'güzellik genetikmiş' gibi yorumlar yapıldı.

annesi 1

YAĞMUR YÜKSEL KİMDİR?

Yağmur Yüksel 21 Ocak 2002'de Amasa'nın Merzifon ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Amasyalıdır. Şimdilerde 22 yaşındadır.

annesi 2

Çocukluk dönemini Amasya'da geçiren Yağmur Yüksel, ilk, orta ve lise mezuniyetinin ardından Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Üniversite öğrenimi ise devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Kan Çiçekleri konusu Yağmur Yüksel
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