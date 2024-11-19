Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı Yağmur Yüksel ödül törenine annesiyle geldi! Görenler şaştı kaldı! 'Tıpkı annesi'

"Kan Çiçekleri" dizisinin yıldızı Yağmur Yüksel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim ödül törenine annesiyle katıldı.

Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yağmur Yüksel'in annesini görenler şaştı kaldı. Anne-kızın benzerliği yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Yağmur Yüksel'e sosyal medyada; 'tıpkı annesi', 'aynı annesi', 'annesi ile çok benziyor', 'güzelliğin nereden geldiği belli oldu', 'güzellik genetikmiş' gibi yorumlar yapıldı.

YAĞMUR YÜKSEL KİMDİR?

Yağmur Yüksel 21 Ocak 2002'de Amasa'nın Merzifon ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Amasyalıdır. Şimdilerde 22 yaşındadır.

Çocukluk dönemini Amasya'da geçiren Yağmur Yüksel, ilk, orta ve lise mezuniyetinin ardından Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Üniversite öğrenimi ise devam etmektedir.