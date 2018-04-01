Final yapacağı konuşulan Arka Sokaklar'da flaş gelişme

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, son haftalarda aldığı reytinglerle adeta küllerinden doğdu.

Bu sezon yayınladığı dizilerin reytinglerde çakılması sonucu hepsine apar topar final kararı aldıran Kanal D, adeta Arka Sokaklar'la ayakta duruyor.

YİNE BİRİNCİ OLDU

Dün akşamın reytinglerinde Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar birinci sıraya otururken, ikinci sırada TV8'de ekrana gelen Survivor yarışması, üçüncü sırada ise ATV'de yayınlanan Aşk ve Mavi dizisi yer aldı.

AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ

AB'de birincilik İstanbullu Gelin'in, ikincilik Survivor'ın, üçüncülük ise Payitaht Abdülhamid'in oldu.