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Finale rağmen eğleniyorlar! Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal son set gününü paylaştı: Mucize ekip...

24.05.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen dizi "Mucize Doktor" da bu sezon final yapan diziler arasında. Başrol oyuncusu Sinem Ünsal, son set gününden eğlenceli fotoğraflar paylaştı.

Finale rağmen eğleniyorlar! Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal son set gününü paylaştı: Mucize ekip...

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi "Mucize Doktor", otizmli bir doktorun hastanede kendisini kabul ettirmek için verdiği mücadeleyi anlatıyordu. Dünya çapında beğenilen Güney Kore dizisi "The Good Doctor" uyarlaması olan "Mucize Doktor", Taner Ölmez, Reha Özcan, Onur Tuna, Sinem Ünsal gibi ünlü oyuncuları buluşturdu. Özellikle ilk sezonuyla uzun zamandır görülmeyen bir izlenme oranına ulaşan dizi, oyuncularını birer yıldıza dönüştürdü. Ne var ki, pandeminin yaramadığı dizilerden biri de "Mucize Doktor" oldu. Covid-19 nedeniyle erkenden sezon finali yapan dizi, yeni sezona Seda Bakan, Zerrin Tekindor, Serkan Keskin gibi pek çok güçlü isimle devam etti. Ancak dizinin eski başarısından eser kalmadı. Rating şampiyonu olan dizinin izlenme oranları giderek düştü, sosyal medya desteği de azalmaya başladı. Sonunda, bir diğer hastane dizisi "Hekimoğlu"nun kaderini "Mucize Doktor" da yaşadı ve final kararı alındı.

Son set günü

Mucize Doktor

Dizi rating kurbanı olsa da, oyuncular böyle bir dizide rol aldıkları için gurur duyduklarını söylüyor. Çok huzurlu ve mutlu bir şekilde çalışan "Mucize Doktor" ekibi, birbirlerini çok özleyeceklerini de ekliyor. Dizinin Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın son set gününden yaptığı paylaşımlar da bu sözlerin bir kanıtı gibi.

Sinem Ünsal story

"Son set günüme böyle başladım. Mucize ekip." diyerek ekip arkadaşlarını öven Sinem Ünsal, arkadaşlarıyla komik bir fotoğraf atmayı da ihmal etmedi.

Sinem Ünsal


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Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor dizisi Sinem Ünsal
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